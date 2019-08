Die Rollenspielwochen bei Plus - Alle Artikel, Videos und Rückblicke

Die GameStar-Redaktion hat ihre persönlichen 100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten gekürt. Auch bei Plus standen die letzten Wochen ganz im Zeichen des Rollenspiel-Genres. In diesem Artikel fassen wir alle exklusiven Reports, Videos und Rückblicke für euch zusammen.

Euch erwarten viele spannende Themen: Wie spielt sich das neue Rollenspiel The Outer Worlds aus dem Hause Obisidian? Woran könnte Cyberpunk 2077 scheitern? Was macht ein gutes Rollenspiel aus? Was waren die allerersten Rollenspiele der GameStar-Redakteure? Und ist unser Top-Rollenspiel The Witcher 3 überhaupt ein Rollenspiel?

Zu den zehn Bestplatzierten unserer Top 100 gibt es auch jeweils ein Rückblicksvideo. Zusammen mit unseren Special-Gästen Christian Schmidt und Gunnar Lott verlieren sich Micha, Dimi, Maurice und Peter in Diskussionen über die Spiele und erinnern sich an persönliche Anekdoten.

Noch kein Plus Mitglied? Jetzt Zugriff auf exklusive Artikel erhalten!

Die große Titelstory: The Outer Worlds

Senior Designer Brian Heins und Senior Narrative Designer Carrie Patel von Obsidian haben die GameStar-Redaktion in München besucht. Mit im Gepäck: Die Gameplay-Demo von The Outer Worlds. Wir haben das neue Obsidian-Rollenspiel mehrere Stunden lang gespielt und verraten, warum es nicht nur die Fans von Fallout: New Vegas glücklich machen könnte.



Preview lesen: The Outer Worlds angespielt: Leaving New Vegas

Video ansehen: 12 Minuten Gameplay - Wie Fallout im Weltall

Woran könnte Cyberpunk 2077 scheitern?

CD Projekt hat sich Großes vorgenommen. Aber kann Cyberpunk 2077 im internen Konkurrenzkampf mit The Witcher 3 wirklich gewinnen? Woran könnte das Rollenspiel zum Release noch scheitern? Bei GameStar Plus werfen wir einen Blick darauf, was noch so alles schiefgehen könnte - und welche Features CD Projekts Rollenspiel unbedingt haben muss.



Kolumne lesen: So kann Cyberpunk 2077 ein Erfolg werden - und so nicht

Was macht ein Rollenspiel aus?

Auf der Suche nach einem Erfolgsrezept stöbert unser Autor Martin Dietrich in alten wie neuen Perlen der Spielekunst, spricht mit erfahrenen RPG-Entwicklern und stellt gewagte Thesen auf, die mit einem erfolgreichen Intelligenz-Wurf am Ende vielleicht sogar die Antwort auf unsere Frage liefern: Was macht ein gutes Rollenspiel aus?

Report lesen: Was ist ein gutes Rollenspiel?

Eine Rolle zu spielen, liegt uns Menschen im Blut. Ein Spielleiter erklärt, wie diese Tatsache Pen & Paper aus der Nische gehoben hat. Was haben die Ursprünge des Pen & Paper mit der Art zu tun, wie wir heutzutage Rollenspiele am PC spielen?



Report lesen: Die Ursprünge von Erfahrungspunkten, NPCs und Open World

Unsere ersten Rollenspiele

Normalerweise erzählen unsere Redakteure in dieser GSTV-Serie von ihren ersten Videospielen. Doch passend zu den Themenwochen spricht Fritz mit seinen Gästen in zwei Special-Folgen über die allerersten Rollenspiele der GameStar-Redakteure.

Die Zukunft der Rollenspiele

Was wird aus Gothic, nachdem THQ Nordic die Markenrechte gekauft hat? Wie stehen die Chancen für Teil 5 oder ein HD-Remaster der Vorgänger? Und werden die zwangsläufig von Piranha Bytes kommen oder darf ein anderer Entwickler an die Rollenspiel-Serie ran? Bei GameStar Plus analysiert Redakteur Peter Bathge für euch die Lage.

Kolumne lesen: Die Zukunft von Gothic: Remake, Nachfolger, neuer Entwickler

Video-Rückblicke: Die zehn besten Rollenspiele

Exklusiv bei GameStar Plus gibt es zu jedem der zehn Bestplatzierten unserer Liste der 100 besten PC-Rollenspiele ein Rückblicksvideo. Gemeinsam mit unseren Ex-Kollegen Gunnar Lott und Christian Schmidt blicken Michael Graf, Dimitry Halley, Maurice Weber und Peter Bathge auf die Top 10 der GameStar-Redaktion.

Platz 2: Star Wars: Knights of the Old Republic - »Oh mein Gott, ich bin [PIEP]!«

Platz 3: Skyrim - »Falsch, fehlerhaft, und trotzdem so ein tolles Spiel«

Platz 4: Baldur's Gate 2 - »Dieses Spiel hat mir gezeigt, wie großartig Rollenspiele sind«

Platz 5: World of Warcraft - »Wir sind alle gestorben, aber ich war nicht schuld! Nie!«

Platz 6: Mass Effect 2 - »Dramatisch, filmhaft, ein echtes Familienspiel«

Platz 7: Mass Effect - »Ich bin im Zimmer auf und ab gerannt, weil ich mich nicht entscheiden konnte«

Platz 8: Fallout: New Vegas - »Wenn es zu Ende entwickelt worden wäre, stünde es auf Platz 1«

Platz 9: Baldur's Gate - »Ein großes Ding für die Rollenspiele«

Platz 10: Deus Ex - »Egal, was die Liste sagt: Das ist das beste Spiel aller Zeiten«

GameStar Plus bestellen

Noch kein GameStar-Plus-Mitglied? Dann Gratis-Leseprobe anschauen, jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen sowie nebenbei komplett werbefrei surfen. Außerdem gibt's Gewinnspiele und jeden Monat ein kostenloses Spiel wie Doom (2016).

Jetzt Mitglied bei GameStar Plus werden