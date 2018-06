Bethesda hat auf der E3 2018 jede Menge Spiele präsentiert - darunter auch viele spannende Neuankündigungen. Wir fassen zusammen, was es Neues von den Machern von Fallout und The Elder Scrolls zu sehen gab.

The Elder Scrolls VI

Wir fangen von hinten an und beginnen mit dem Spiel, das die Pressekonferenz von Bethesda beendete: The Elder Scrolls 6. Ja, TES 6 kommt wirklich. Tief durchatmen! Dass es eine Fortsetzung von Skyrim geben würde, war bereits hinlänglich bekannt - jetzt gibt es ein erstes Teaser-Video dazu.

Der kurze Clip zeigt leider wenig mehr als ein wenig Landschaft und den Schriftzug von The Elder Scrolls 5, unterlegt mit dem bekannten Musikthema. Weitere Infos gibt es nicht, der Release liegt wohl noch in weiter Ferne.

Starfield

Um das Weltraum-Spiel von Bethesda kreisen schon seit Jahren Gerüchte, jetzt ist es offiziell angekündigt. Wie bei TES6 gibt es kaum mehr als einen Schriftzug zu sehen.

Starfield wird die erste komplett neue Marke von Bethesda seit 25 Jahren. Das Sci-Fi-Spiel soll für "Next-Gen-Systeme" erscheinen.

The Elder Scrolls Blades

Und noch ein TES, diesmal allerdings ein Ableger für Mobilgeräte. TES: Blades ist auf Touch-Steuerung ausgelegt, bietet zufallsgenerierte Dungeons und erscheint im Herbst 2018 kostenlos für iOS und Android.

Fallout 76

Zum neuen Fallout gibt es jetzt endlich mehr Infos: Fallout 76 wird ein reiner Online-Titel (kann aber auch alleine gespielt werden), erscheint bereits im November 2018 und ist in West Virginia angesiedelt. Die Spielwelt soll vier Mal so groß wie in Fallout 4 ausfallen.

Auf der E3 wurde außerdem eine besondere Collector's Edition für Fallout 76 vorgestellt, inklusive tragbarem Power-Armor-Helm und einer Karte der Spielwelt, die im Dunkeln leuchtet.

Wolfenstein: Youngblood

Die Wolfenstein-Reihe wird mit einem Zeitsprung in die 1980er Jahre fortgesetzt, wo die beiden Zwillingstöchter von Serienheld B.J. Blazkowicz mit dem Regime aufräumen.

Wolfenstein: Youngblood wird m Koop-Modus gespielt, logischerweise für zwei Spieler und beide tragen die Power-Rüstung aus Wolfenstein 2: The New Colossus.

Prey: Mooncrash & PvP

Der DLC Mooncrash für Prey schickt Spieler auf den Mond - und zwar jetzt gleich: Die Erweiterung wurde auf der E3 nicht nur offiziell angekündigt, sondern auch gleich veröffentlicht. Außerdem gibt's kostenlos neue Spielmodi wie New Game Plus und die Survival-Variante.

Prey bekommt außerdem einen asymmetrischen Multiplayer-Modus namens Typhon Hunter, bei dem ein einzelner Spieler als Mensch gegen Fünfer-Gruppen von Mimics antritt.

Doom 2: Eternal

Das 2016er Reboot Doom wird fortgesetzt. Mit einem kurzen Trailer kündigte Bethesda Doom Eternal an, das den Kampf vom Mars auf die Erde bringt - analog zu ursprünglichen Sequel Doom 2: Hell on Earth von 1994. Ansonsten soll alles größer, schneller und besser werden. Die Macher versprechen doppelt so viele Dämonen.

Rage 2

Auf der E3-Show gab es neue Szenen aus dem Endzeit-Shooter Rage 2 zu sehen, an dem Avalanche (Just Cause, Mad Max) und id Software (Doom) gemeinsam arbeiten. Das neue Gameplay zeigt Fahrzeug-Action in der Open World, einige der Fraktionen und viel Geballer aus der Ego-Perspektive.

