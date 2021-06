Die E3 steht vor der Tür, das erste große Event des Messe-Sommers 2021 ist sogar schon vorbei. Und natürlich brennen wir alle auf neue Infos zu kommenden PC-Spielen. Doch nicht alle bekannten Namen haben einen Auftritt bei der E3 - wir sammeln alle offiziellen Absagen.

Im zweiten Teil des Artikels findet ihr dann unsere eigenen Einschätzungen, ob wir GTA 6, Elder Scrolls 6 oder XCOM 3 zu sehen bekommen.

Definitiv nicht bei der E3 2021 dabei

Dead Island 2

Saint's Row

Metro

TimeSplitters

Publisher Deep Silver hat schon im Voraus bekannt gegeben, dass die oben genannten Spiele nicht bei der E3 dabei sind. Stattdessen gibt's wohl einige Neuankündigungen.

Auch für einige heiß erwartete Spiele von Warner Bros sieht es eher schlecht aus. Das Studio wird beim Summer Game Fest laut offiziellem Zeitplan nur Back4Blood präsentieren. Folgende anderen Spiele sind gerade noch in Entwicklung:

Falls Microsoft diese Spiele nicht in der eigenen E3-Präsentation unterbringt, werden wir wohl leider nichts von ihnen sehen. Sony würde zwar auch in Frage kommen, hat aber bisher keinen Auftritt bei der E3 bestätigt und wird offenbar gar nicht dabei sein.

Wie steht es um GTA 6, Elder Scrolls und Co.?

Zu weiteren großen Titeln wie GTA 6, Elden Ring oder Elder Scrolls 6 gibt es bisher keine offiziellen Aussagen. Wir liefern euch deswegen unsere eigene Einschätzung zu den wichtigsten kommenden Spielen - Überraschungen können natürlich auf jeder E3 passieren.

Wir haben auch eine persönliche Wunschliste mit unseren großen Hoffnungen für die E3 erstellt. Leider werden wahrscheinlich nicht alle erfüllt.

Elder Scrolls 6: Ziemlich unwahrscheinlich, dass das nächste Elder Scrolls gezeigt wird, da Starfield das große Thema ist. Und die beiden Rollenspiele würden sich gegenseitig Aufmerksamkeit wegnehmen. Außerdem ist der Release laut offizieller Ansage noch sehr weit entfernt - eine Präsentation solltet ihr also noch nicht erwarten.

GTA 6: Erstmal steht die NextGen-Version von GTA 5 auf dem Entwickler-Plan. Der Release von GTA 6 ist wahrscheinlich noch weit entfernt und üblicherweise gibt's erst ein Jahr vorher Infos zu großen Rockstar-Blockbustern. Wir halten es deshalb für sehr unwahrscheinlich, dass es etwas zu sehen gibt.

Elden Ring: Die Situation um Elden Ring ist ziemlich unklar, Geoff Keighley setzte einen möglichen Teaser bei Twitter ab. Bei der E3 gibt's am 15. Juni eine Präsentation von Bandai Namco, eine weitere Chance für Elden Ring wäre die Microsoft-PK. Aber bei der wird schon Starfield das große Rollenspiel-Thema. Wir halten es auch für möglich, dass Elden Ring erst später bei einem eigenen Event gezeigt wird.

Mass Effect 5 & Dragon Age 4: Die Fortsetzungen der beiden großen Bioware-Serien werden von Fans heiß erwartet. Wir glauben aber nicht so recht daran, dass es bei der E3 Neuigkeiten dazu gibt. Dass EA sich voll auf Battlefield 6 konzentrieren wird, zeichnet sich jetzt schon eindeutig ab. Hoffentlich müssen wir trotzdem nicht zu lange auf ME5 und DA4 warten, denn EA veranstaltet im Juli 2021 mit EA Play ein eigenes Spiele-Event.

Kingdom Come 2: Offiziell ist noch nicht mal bekannt, ob sich eine Fortsetzung zu Kingdom Come: Deliverance überhaupt in Entwicklung befindet. Ein Entwickler-Tweet weckte allerdings Hoffnungen:

Bei der E3 wird es aber höchstwahrscheinlich nichts dazu geben. Kingdom Come ist vor allem in Europa erfolgreich, deswegen wäre es viel eher auf der gamescom heimisch.

XCOM 3: Es gibt aktuelle Gerüchte um ein »Marvel-XCOM«. Falls sie wahr sind, wird es wohl lange Zeit kein XCOM 3 geben. Zwei sehr ähnliche Spiele und Civilization zu stemmen, wäre für Entwickler Firaxis sicher zu viel auf einmal.

Beyond Good & Evil 2: Um das Spiel ist es verdächtig still, wir wären überrascht, wenn sich das auf der E3 plötzlich ändert. Hoffnungen auf ein baldiges Comeback machen wir uns erstmal nicht - der Fokus von Ubisoft liegt garantiert erstmal bei Far Cry 6.

Wolfenstein: Noch eine Fortsetzung, die zwar von Fans erhofft wird, aber noch nicht bestätigt ist. Entwickler Machine Games arbeitet zur Zeit an einem Indiana-Jones-Spiel, deswegen ist ein neues Wolfenstein in absehbarer Zukunft unwahrscheinlich - das Studio ist relativ klein.

Gothic Remake: Auf der offiziellen Webseite werden noch Entwickler gesucht, was dagegen spricht, dass das Spiel schon in einem E3-tauglkichen Zustand ist. Außerdem ist Gothic hauptsächlich für die europäischen Zielgruppen interessant, Publisher THQ Nordic konzentriert sich bei der E3 traditionell eher auf Spiele für den US-Markt, zum Beispiel MX vs ATV.

Die Siedler 2021: Wurde 2018 angekündigt, ist dann aber in der Versenkung verschwunden - und wäre sowieso eher ein Thema für die gamescom als für die E3. Ubisoft hat bei der E3 ohnehin schon einen vollen Plan.