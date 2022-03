Elden Ring erreicht unglaubliche Verkaufszahlen - vor allem dank dem PC

Die Souls-Reihe galt einst vor vielen Jahren noch als Geheimtipp, aber ist allerspätestens jetzt ein wahrer Kassenschlager: Das Open-World-Rollenspiel Elden Ring liefert kurzerhand den erfolgreichsten Verkaufstart eines From-Software-Spiels hin.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung führen Bandai Namco und From Software das genauer aus: Seit dem Release am 25. Februar verkaufte sich Elden Ring weltweit über zwölf Millionen Mal. Mit solchen Zahlen katapultiert sich das Rollenspiel auf eine Verkaufsebene, die in so einer kurzen Zeitspanne sonst nur Spielereihen wie Call of Duty oder Assassin's Creed erreichen.

Elden Ring verkauft sich wie geschnitten Brot, aber ist es damit auch das beste Souls-Spiel? Das klären wir für euch im Ranking:

From Software war noch nie so erfolgreich

Zwölf Millionen verkaufte Exemplare in etwas mehr als zwei Wochen ist auch für From Software selbst ein neuer Rekord: Kein Spiel des japanischen Entwicklers war jemals erfolgreicher. Weder die Souls-Reihe, noch Bloodborne oder Sekiro können da mithalten.

Zum Vergleich: Bisheriger Rekordhalter war Dark Souls 3 mit zehn Millionen verkauften Exemplaren - nachdem es bereits vier Jahre auf dem Markt war. Insgesamt konnte die Souls-Reihe bis 2020 über 27 Millionen Spiele absetzen, wie eine Pressemitteilung von From Software verrät.

Schon mit solchen Erfolgsmeldungen stellte From Software eindrucksvoll dar, dass die Souls-Spiele längst keine Nische mehr sind. Und Elden Ring beweist nun, dass der japanische Entwickler endgültig in der breiten Masse angekommen ist.

In Europa ist vor allem der PC stark

Das zeigt auch der kürzlich veröffentlichte GamesSales Data-Bericht des Branchenverbandes Interactive Software Federation of Europe, wie gamesindustry berichtet. Demnach ist Elden Ring die erfolgreichste neue Marke seit dem Release von Tom Clancy's The Division von 2016. Genaue Zahlen nennt der Bericht aber nicht.

PC als klarer Spitzenreiter: Dafür aber liefert der GSD-Bericht eine spannende Plattformverteilung. Demnach verkaufte sich Elden Ring in Europa am besten auf dem PC - und das trotz Performance-Schwierigkeiten mit deutlichen Abstand zu den einzelnen Konsolenversionen. Insgesamt wurden 44 Prozent aller europäisichen Verkäufe auf dem PC erzielt, auf Platz 2 folgt die PlayStation 5 mit 27 Prozent.

Wenig überraschend ist damit Elden Ring auch das erfolgreichste Spiel im Februar gewesen. Zumindest in den meisten Ländern. In Deutschland hingegen schnappte sich Platz 1 das für die Nintendo Switch exklusiv erhältliche Pokémon-Legenden: Arceus.

Warum ist Elden Ring so viel erfolgreicher?

Schon seit 2009 widmet sich From Software der Entwicklung seiner Souls-Spiele, aber bislang war keines so erfolgreich wie Elden Ring. Die Gründe für den Erfolg sind vielschichtig.

Zum einen wären da natürlich die enorm guten Wertungen und das überwältigende Lob der Fachpresse. Selbst bei der Gamestar konnte Elden Ring die bisher zweithöchste Wertung der Geschichte abräumen. Eine hohe Durchschnittswertung generiert logischerweise entsprechend viel Aufmerksamkeit.

Darüber hinaus ist Elden Ring das bislang einsteigerfreundlichste Souls-Spiel, welches vor allem mit seiner offenen Welt und einigen Detailverbesserungen auch Skeptiker vor die Bildschirme lockt:

Wie sieht es bei euch aus: Seid ihr einer von über zwölf Millionen Spielern, die sich direkt auf Elden Ring gestürzt haben oder lässt euch das Open-World-Rollenspiel noch kalt? Lasst uns gerne an eurer Meinung zum bisher größten Erfolg von From Software in den Kommentaren teilhaben!