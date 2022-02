Die Spielewelt ist sich nur selten einig. Nicht mal dabei, ob eine gute Story wichtig ist oder nicht. Aber manchmal strahlt ein Meisterwerk so hell, dass es sämtliche Tester überzeugt – und Elden Ring gelingt genau das. From Softwares erster Ausflug in die Open World wird von der internationalen Presse mit Lob und Bestwertungen überschüttet. In unserem Pressespiegel bekommt ihr den vollen Überblick.

Auch unser Test-Team hat Elden Ring glatt vom Hocker gehauen, besonders mit dem genialen Design der offenen Spielwelt und der eleganten Art des Storytellings:

173 54 Elden Ring im Test Die zweithöchste Wertung der GameStar-Geschichte

Derzeit liegt der Metascore für die PC-Version bei 95, bei insgesamt 36 Tests, von denen alle positiv ausfallen. Sogar noch besser wird die PS5-Version bewertet, dort zeigt Metacritic eine 97 bei 45 Reviews. Bei den Kolleginnen und Kollegen von GamePro findet ihr natürlich den passenden Test der Konsolen-Version.

Da Elden Ring erst am 25. Februar 2022 erscheint, können die meisten User bisher noch nicht spielen und selbst eine Wertung abgeben. Diese Funktion wird erst verzögert nach dem Release freigeschaltet – damit will Metacritic unter anderem Review-Bombing eindämmen.

Aber warum genau stimmen sämtliche Tests Lobeshymnen an? Was macht Elden Ring zum Meisterwerk? Und gibt es bei all dem Jubel auch Kritikpunkte?

Elden Ring - Screenshots aus der PC-Version ansehen

Elden Ring: Die internationalen Wertungen im Überblick

Hier seht ihr die Wertungen der wichtigsten Portale zur PC-Version von Elden Ring. Weiter unten gehen wir dann auf Lob und Kritik der Tests ein.

Publikation Wertung IGN 10/10 VG247 5/5 Game Informer 10/10 PCGamesN 10/10 GameSpot 10/10 Hardcore Gamer 5/5 Wccftech 10/10 GameStar 91/100 IGN Portugal 9/10 PCGamer 90/100 Digital Trends 4/5

Was sagen die internationalen Tests?

Ihr seht es schon an der Übersicht oben: Alle sind sich einig, dass Elden Ring ein verdammt gutes Spiel geworden ist. 15 von 36 Tests zücken sogar die Höchstwertung, darunter IGN, Game Informer, GameSpot und VG247.

Mitchell Saltzman von IGN würde das Spiel am liebsten heiraten und fordert: »Put a ring on it«. Er schreibt weiterhin in seinem Test:

In den 87 Stunden, die ich gebraucht habe, um Elden Ring durchzuspielen, wurde ich durch ein wahres Wechselbad der Gefühle geschubst: Wut, wenn ich von seinen härtesten Herausforderungen niedergeschlagen wurde, Aufregung, wenn ich sie endlich überwunden habe und ordentlich Kummer wegen der Berge an Erfahrungspunkten, die ich bei den schwersten Boss-Kämpfen in der Geschichte von From Software verloren habe. Aber mehr als alles andere erlebte ich einen ständigen Zustand der Ehrfurcht (…).

Genauso begeistert zeigt sich Tester Sherif Saed von VG247 und vergibt ebenfalls die bestmögliche Wertung. Für ihn schreibt Elden Ring spielerische Freiheit neu:

Elden Ring ist ein Open-World-Spiel, aber vielleicht nicht in der Art, an die ihr bei diesen Worten zuerst denkt. Es geht nicht um Wegpunkte, die euch zu entfernten Orten führen oder eine mit Icons vollgepackte Map. Stattdessen ist es pure, uneingeschränkte Erkundung. Denkt an die Art, wie frühere Souls-Spiele den Spielern vertrauen und freie Hand lassen bei Charakter-Fortschritt und Storytelling. Kombiniert diese Philosophie mit dem offenen Land und ihr habt das Rückgrat eines Spiels, das ein Stück weit ein Meisterwerk ist.

Der Test von PCGamer gehört zu den »kritischeren« Reviews, aber stellt euch die Anführungszeichen bitte doppelt so groß vor. Tyler Colp vergibt eine 90/100 und kritisiert lediglich, dass sich Elden Ring ein bisschen zu bekannt anfühlt – was aber nicht weiter schlimm sei:

From Softwares Action-Rollenspiel mit offener Welt ist brillant, aber ein wenig zu vertraut. (…) Elden Ring ähnelt Dark Souls so sehr, dass es zeitweise ablenkt: Es gibt eine Frau, die dich auflevelt, es gibt einen Thron, der erobert werden muss und viele der gleichen Typen von Monstern, die man in Souls-Spielen finden kann, einige davon sind fast identisch. Diese Elemente in einer Open World zu verstreuen, macht sie nicht besser und raubt ihnen die Bedeutung, die sie in anderen Spielen hatten.



Die Souls-Spiele sind exzellent, also funktioniert es trotzdem, obwohl viel von dem wiederverwendet wird, was wir schon kennen. Wo Elden Ring die Vergangenheit wiederholt, fühlt es sich an wie eine neue Remastered-Version eines Souls-Spiels.

200 14 Mehr zum Thema Soulslikes 2022: Die spannendsten Alternativen zu Dark Souls

Was die Tests besonders loben

Bei einigen Punkten sind sich alle (oder so gut wie alle) internationalen Tests einig:

Die Open World von Elden Ring ist großartig und lässt Spielern unheimlich viel Freiheit

Der Vergleich mit Genre-Meilensteinen wie Breath of the Wild oder Skyrim wird häufig gezogen, Elden Ring spiele in der gleichen Liga

From Software kombiniert meisterhaft die besten Elemente und Lektionen aus den früheren Souls-Spielen

Wer die Souls-Spiele mochte, wird Elden Ring lieben. Aber auch für Neulinge soll es etwas zugänglicher sein

Was die Tests kritisieren

Im Grunde ist es fast nur die Technik, die in einigen Reviews negativ auffällt. Auch wir haben Ruckler und Bugs erlebt, die die Spielfreude etwas trüben. Daher haben wir uns für eine Abwertung entschieden, mehr darüber erfahrt ihr natürlich im Test.

Sobald Elden Ring erschienen ist, brennen wir natürlich darauf, eure Meinung zum Spiel zu hören. Es ist ja nicht mehr lange hin, bis ihr selber loslegen könnt! Lest euch gerne derweil schon mal unsere Tipps vor dem Spielstart durch.

Freut ihr euch angesichts der überwältigend positiven Kritiken noch mehr auf Elden Ring? Oder bleibt ihr trotz allem und wegen der wenigen Kritikpunkte skeptisch? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!