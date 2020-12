Schnäppchenjäger aufgepasst: Im Epic Store gibt es zur Weihnachtszeit eine ganz besondere zweiwöchige Gratis-Aktion, bei der ihr insgesamt 15 PC-Spiele völlig kostenlos bekommt und für immer behalten dürft.

Aber ihr müsst euch beeilen, denn jedes Angebot ist immer nur für 24 Stunden online. Zusätzlich startet ein großer Feiertagssale, bei dem ihr bis zu 75 Prozent Rabatt im Store bekommt. Wir haben für euch alle Infos zum Event.

Alle Infos zu der Gratis-Aktion im Epic Store

Von wann bis wann läuft die Aktion? Das Event startet am Donnerstag, den 17. Dezember um 17 Uhr. Voraussichtlich läuft es bis zum 1. Januar 2021.

Was bekommt ihr? Jeden Tag um 17 Uhr wird ein neues kostenloses Spiel im Store freigeschaltet, das ihr herunterladen und für immer behalten dürft. Das Angebot ist für jeweils 24 Stunden online, bevor das nächste Spiel enthüllt wird. Zeitgleich läuft im Store ein Weihnachts-Sale mit Rabatten bis zu 75 Prozent.

Welche Spiele gibt es? Die Gratis-Spiele werden täglich um 17 Uhr enthüllt. Da es im Epic Store aber mit Spielen wie GTA 5 und Civilization 6 schon einige echte Kracher kostenlos gab, könnte bei den 15 Spielen durchaus der ein oder andere große Titel dabei sein.

Noch für kurze Zeit zwei Rollenspiel-Meisterwerke geschenkt

Derzeit könnt ihr euch im Epic Store noch die Rollenspiel-Meisterwerke Tyranny in der Gold Edition und Pillars of Eternity in der Definitive Edition kostenlos abholen. Das Angebot läuft noch bis zum 17. Dezember um 17 Uhr - dann startet die Weihnachts-Aktion.

Wie Tyranny bekannte Rollenspielkonventionen auf den Kopf stellt, verrät euch Martin Deppe in unserem GameStar-Test. Und im Test zu Pillars of Eternity findet ihr heraus, womit sich das Oldschool-Rollenspiel sogar eine Traumwertung von 92 verdient hat.

In einer Folge GameStar-TV sprechen wir mit den Entwicklern von Obsidian darüber, was gute Rollenspiele ausmacht - und wo ihre Fehler liegen.