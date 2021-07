Flight Simulator: Der wohl krasseste Performance-Patch, den es je gab

Es kommt immer wieder vor, dass sich die Leistung in Spielen durch einen Patch etwas verbessert. Was Microsoft mit dem neuesten Patch für den Flight Simulator abliefert, ist unserer Erinnerung nach aber beispiellos: Wir messen im besten Fall eine Erhöhung der FPS von über 70 Prozent!

Zum gestrigen Release des Patches gab es wohl zeitweise Probleme mit den Servern und der Anmeldung im Spiel. Bei unseren heutigen Tests sind wir aber auf keine Schwierigkeiten dieser Art gestoßen.

Der Patch bringt neben den Performance-Verbesserungen, die wir uns gleich näher ansehen unter anderem die so genannten »Discovery Flights« beziehungsweise Erkundungsflüge in besonders ansehnlichen Gegenden ins Spiel. Mehr dazu erfahrt ihr im offiziellen Beitrag zum Patch.

Wieso liegen die FPS durch den Patch so viel höher?

Wir hatten ja bereits in unseren Performance-Eindrücken zu der Preview-Version thematisiert, dass der Flight Simulator die Hardware und vor allem die Grafikkarte häufig nicht gut auslasten kann. Das verbessert sich mit dem neuen Patch.

Während es vorher keine Seltenheit war, dass die Grafikkarte nur zur Hälfte oder geringer beansprucht wurde, kann das Spiel eine GPU jetzt auch in einer eher niedrigen Auflösung wie Full HD stark auslasten.

Deutlich weniger erfreulich sind dagegen die teils dreisten Abzock-Versuche über Addons. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

39 22 Mehr zum Thema Wie dreiste Addons euch das Geld aus der Tasche ziehen

Flight Simulator Patch: Benchmarks

Für unsere Benchmarks nutzen wir die Hardware aus unserem Tuning-Guide und Preset-Vergleich zum Flight Simulator. Neben der Geforce RTX 2070 Super kommen Intels Core i9 9900K sowie 16,0 GByte RAM zum Einsatz.

Die Messungen sind in Full HD bei einem Flug in Richtung der Innenstadt von München und per Außenansicht entstanden. Die Szene ist anspruchsvoll, aber kein absolutes Worst-Case-Szenario. Generell gilt dabei: Je näher wir dem Boden sind, desto niedriger liegen die FPS.

Wie die Benchmarks unten zeigen, bringt die stärkere Auslastung der Grafikkarte vor allem in den niedrigeren Detailstufen einen extremen Performance-Schub mit sich. Die FPS-Gewinne können sich aber auch auf den höheren Detailstufen mehr als sehen lassen.

Flight Simulator - 6000 Fuß Höhe

Full HD, Nvidia Geforce RTX 2070 Super, Intel Core i9 9900K, 16,0 GByte RAM, Außenansicht Mit Performance-Patch

Ohne Performance-Patch Niedrig 145,2 96,1 Mittel 110,8 86,0 Hoch 90,9 66,9 Ultra 65,3 54,9 0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

150,0 Flight Simulator - 2000 Fuß Höhe

Full HD, Nvidia Geforce RTX 2070 Super, Intel Core i9 9900K, 16,0 GByte RAM, Außenansicht Mit Performance-Patch

Ohne Performance-Patch Niedrig 126,4 73,2 Mittel 90,7 64,6 Hoch 71,2 47,2 Ultra 51,7 33,2 0,0

26,0

52,0

78,0

104,0

130,0

Beachtet beim Blick auf die Werte aber, dass sich eure Erfahrungen mit dem Patch je nach genauer Hardware, Spielszene, Auflösung und Detailstufe klar davon unterscheiden können.

Messungen mit einer RTX 3080

Als Ergänzung haben wir uns die FPS mit dem Performance-Patch außerdem anhand einer nochmal deutlich schnelleren Geforce RTX 3080 in verschiedenen Auflösungen angesehen.

In Full HD kann der Flight Simulator die sehr flotte RTX 3080 auch mit dem Patch nicht voll auslasten. Das erklärt den Umstand, dass die Leistung in WQHD bei den Benchmarks unten trotz höherer Pixelzahl praktisch identisch ist.

In 4K sinken die FPS durch die hohen Anforderungen klar, allzu weit von der 60-FPS-Grenze entfernt ist der Flight Simulator aber nicht mehr.

Flight Simulator mit Performance-Patch

Nvidia Geforce RTX 3080, Intel Core i9 10900K, 32,0 GByte RAM, Außenansicht 6000 Fuß

2000 Fuß Full HD 90,7 68,3 WQHD 90,6 64,5 4K 56,3 49,4 0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Wenn ihr generell auf der Suche nach Guides zum Flight Simulator seid, werdet ihr bei GameStar Plus fündig. Eine Übersicht findet ihr hier:

Besser spät als nie

Wir hätten uns zwar gewünscht, dass Microsoft die Optimierungen an der Engine vom Flight Simulator schon zum Release hätte umsetzen können. Der teils sehr deutliche Performance-Schub durch den neuesten Patch ist aber dennoch sehr willkommen.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit dem neuesten Patch vom Flight Simulator sammeln können? Und falls ja, konntet ihr ebenfalls eine klare Verbesserung der FPS feststellen oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare!