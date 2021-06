In einem Entwickler-Video sprachen Asobo und Microsoft erstmals ausführlich über die neuen Inhalte von Welt-Update 6 für den Flight Simulator. Es wird heimisch, denn der Patch konzentriert sich auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Viele Städte, Sehenswürdigkeiten und Flughäfen sollen überarbeitet werden.

Das Update ist für einen Release am 26. August 2021 terminiert. Dann sollen die Verbesserungen im Flight Simulator Einzug halten. Dazu gehören etwa die Allianz-Arena in München, das Deutsche Eck in Koblenz oder die Elbphilharmonie in Hamburg. In Österreich und der Schweiz werden dann beispielsweise große historische Gebäude und Flughäfen runderneuert.

Hier seht ihr ein paar Screenshots aus dem Entwickler-Video:

Microsoft Flight Simulator - Bilder von Welt-Update 6 ansehen

Neues Flugzeug

Die Verbesserungen an der Spielwelt des Flight Simulator sind nicht das einzige Neue in Welt-Update 6. Außerdem hat der Patch ein neues Flugzeug dabei, die Junkers Ju-52, Spitzname »Tante Ju«. Das Transportflugzeug des Dessauer Herstellers Junkers wurde von 1932 bis 1952 produziert und in einer Variante während des Zweiten Weltkriegs auch als Bomber eingesetzt.

Wir bieten euch hier nur einen Teil der gezeigten Bilder an. Das komplette Video mit den Entwicklern könnt ihr hier anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

Warum erst jetzt?

Der Flight Simulator setzt bei der Weltgenerierung auf Satellitendaten von Bing Maps, die mithilfe von KI-Technik im Spiel dreidimensional dargestellt werden. Dabei kommt es allerdings auch zu Fehlern, etwa entstanden in der Vergangenheit riesige Obelisken in der Landschaft. Auch trifft man derzeit noch viele ungenau übersetzte Gebäude an.

Daher liefern die Entwickler nach und nach in den großen Welt-Updates händische Verbesserungen wichtiger Sehenswürdigkeiten und Flughäfen nach. Im letzten Welt-Update 5 für den Flugsimulator drehte sich alles um den skandinavischen Raum.