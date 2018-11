GameStar Plus: Sagt uns eure Meinung! - Feedback-Stream am 29.11. um 17 Uhr

Vor vier Monaten haben wir GameStar Plus gehörig ausgebaut - mit einer eigenen Redaktion, die fortan viel mehr exklusive Artikel und Videos veröffentlicht. Zum Beispiel eine Titelgeschichte über Skyblivion, das Fan-Remake von The Elder-Scrolls 4: Oblivion. Oder eine zweiteilige, aufwändig produzierte Video-Doku über Gog.com. Oder ein Video über die Abgründe des Horrors à la Lovecraft. Oder, oder, oder.

Exklusive Artikel, Videos, Podcasts und Gratis-Spiele: Das ist GameStar Plus

Wir wollen nun von euch wissen: Was haltet ihr davon? Was findet ihr gut an Plus, was fehlt euch, was wünscht ihr euch?

Livestream am 29.11.

Sagt es uns! Am Donnerstag, dem 29.11. ab 17:30 stellen wir uns im Livestream auf unserem Twitch-Kanal MAX euren Fragen. Und alle User können mitmachen, auch ohne Plus-Mitgliedschaft - schließlich interessiert uns auch, was euch von GameStar Plus fernhält!

Mit dabei sind: Michael Graf, Holger Harth, Christian »Fritz« Schneider und unser Kundenservice-Guru Jakob Erckert. Gemeinsam wollen wir auf euer Feedback, eure Wünsche und eure Kritik antworten und überlegen, wie es mit GameStar Plus weitergeht - beispielsweise mit neuen Video-Formaten.

Etwas zu gewinnen gibt es übrigens auch: Wir verlosen ein sechs Meter langes Banner mit der Aufschrift »20 Jahre GameStar« und den Unterschriften der Redaktion. Was ihr tun müsst, um das Banner zu gewinnen, verraten wir euch im Livestream.