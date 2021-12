Ihr besitzt die GTA Trilogy auf dem PC? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Rockstar verschenkt an Käufer dieser Version gerade ein paar hauseigene Spieleklassiker wie Max Payne 3 oder sogar GTA 5. Alternativ könnt ihr euch aber auch kostenloses Ingame-Geld für GTA Online oder Red Dead Online sichern.

Alle Infos zu der Gratis-Aktion

Das gibt’s für PC-Spieler der GTA Trilogy geschenkt

Wer die GTA Trilogy auf dem PC besitzt, kann sich aktuell über den Rockstar Social Club eines der folgenden Spiele kostenlos sichern:

Falls ihr diese Spiele bereits allesamt besitzt, könnte euch Rockstar Games trotzdem mit einem kleinen Ingame-Bonus für GTA Online oder Red Dead Online eine Freude bereiten. Ihr könnt euch nämlich ebenfalls für eines der beiden Geldgeschenke entscheiden:

GTA Online: Great White Shark Card (1.250.000 GTA-Dollar)

Red Dead Online: 55 Goldbarren

Nicht das erste Geschenk für PC-Spieler: Besitzer von GTA: The Trilogy - The Definitive Edition bekamen nach dem desaströsen Launch bereits die klassischen Varianten von GTA 3, Vice City und San Andreas geschenkt. Die drei Spiele sollten mittlerweile längst in eurer Bibliothek des Rockstar Games Launchers aufgetaucht sein.

145 14 GTA Trilogy Rockstar entschuldigt und bringt Originale zurück

So sichert ihr euch euer kostenloses Rockstar-Spiel

Geht wie folgt vor: Um euch euer Gratis-Spiel oder euren Geld/Gold-Bonus zu sichern, müsst ihr über ein aktives Konto im Rockstar Social Club befinden und angemeldet sein. Öffnet dann diesen Link, worüber ihr zwischen den verschiedenen Rockstar-Titeln oder den Geldgeschenken für GTA und Red Dead Online wählen könnt. Habt ihr euch entschieden, dann taucht das kostenlose Spiel eurer Bibliothek des Rockstar Games Launchers auf.

Das müsst ihr bei der Gratis-Aktion beachten

Rockstar Games Launcher ist Pflicht: Ihr könnt euch euer kostenloses Spiel nicht bei Steam oder Epic sichern. Der hauseigene Launcher von Rockstar Games ist Pflicht und ihr kommt um die Plattform sowieso nicht herum, wenn ihr euch die GTA Trilogy und damit euer Gratis-Spiel sichern wollt.

Angebot gilt für alle PC-Spieler: Rockstar beschert allen Besitzern der GTA Trilogy auf dem PC das Geschenk - unabhängig davon, wann ihr die Spielesammlung gekauft habt. Ihr könnt euch also die Definitive Edition jetzt noch holen, um Bully oder Max Payne 3 gratis einzusacken. Wer sich die GTA Trilogy bereits zum Release sicherte, darf sich natürlich ebenfalls an der Gratis-Aktion erfreuen.

GTA Trilogy gerade im Preis reduziert: Die Aktion geht Hand in Hand mit einem Sale im Rockstar Games Launcher, bei dem die Definitive Edition 20 Prozent günstiger erstanden werden kann. Allerdings kommt die GTA Trilogy nicht ohne Probleme aus, weswegen ihr euch vor einem Kauf unseren Test zu der Spielesammlung durchlesen solltet. In einem Video liefern wir euch außerdem unseren ersten Eindruck, den wir uns zum Launch der Definitive Edition machen konnten:

Angebot gilt nur(!) für PC-Spieler: Wer die GTA Trilogy auf Konsolen besitzt, hat leider Pech gehabt. Die Gratis-Aktion gilt ausschließlich für Spieler der PC-Version - habt ihr euch die Spielesammlung auf Playstation, Xbox oder Nintendo Switch geholt, bekommt ihr nichts geschenkt.

Ihr habt bis Anfang 2022 Zeit: Die Gratis-Aktion endet am 6. Januar 2022 um 04:59 deutscher Zeit. Danach könnt ihr euch kein kostenloses Rockstar-Spiel mehr sichern, die klassischen Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas landen aber unabhängig davon weiter in eurer Bibliothek, wenn ihr euch die GTA Trilogy kauft.

Weitere Sales und Gratis-Aktionen zu Weihnachten

In unserer großen Übersicht klären wir euch über alle aktuellen Sales bei Steam, Epic, Humble, GOG, Ubisoft und Co. auf. Außerdem verschenkt der Epic Games Store momentan jeden Tag ein kostenloses Spiel. Welches heute dran ist, erfahrt ihr unter diesem Link.