Bei Epic und Ubisoft sind am Wochenende 8 Spiele kostenlos

Gute Neuigkeiten, ihr Lieben: Nicht nur ist endlich wieder Wochenende, ebenso erwarten uns mindestens zwei Tage, an denen wir eine ganze Palette neuer Gratis-Spiele und Free Weekends ausprobieren können. Sollten also die Server von Battlefield 2042 dem Ansturm zum Release nicht standhalten, habt ihr reichlich Alternativen. Denn aktuell gibt es so viele Spiele gratis, wie schon seit Langem nicht mehr. (Und nein, die Halo: Master Chief Collection von Mitte Oktober zählt nicht.)

In der folgenden Übersicht liefern wir euch die wichtigsten Infos zu den aktuell kostenlos erhältlichen Spielen bei Epic, Ubisoft und Co., während Steam diese Woche bis auf eine Demo aussetzt. Sei’s drum, mit ganzen acht Titeln sind wir ja eh erstmal beschäftigt: Vier davon könnt ihr für einen begrenzten Zeitraums ausprobieren und die anderen vier für immer behalten.

Diese Spiele gibt es gerade dauerhaft geschenkt

Splinter Cell: Chaos Theory bei Ubisoft

Wollt ihr euch ein echtes Meisterwerk des Stealth-Genres sichern, habt ihr jetzt die beste Gelegenheit dazu: Mit Chaos Theory verschenkt Ubisoft aktuell das beste Spiel der Splinter-Cell-Reihe - und ihr könnte es sogar für immer behalten.

Falls ihr Lust auf eine kleine Zeitreise in das Jahr 2005 habt, dann werft am besten einfach einen Blick in unseren Test und unser Testvideo zu Splinter Cell: Chaos Theory. Darin erklärt euch Petra, warum das Schleich-Spiel um Geheimagent Sam Fisher eine stolze Wertung von 90 Punkten einheimsen konnte.

So bekommt ihr das Spiel: Splinter Cell: Chaos Theory könnt ihr euch über Ubisoft Connect oder der offiziellen Homepage sichern. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr über ein aktives Ubi-Konto verfügt und eingeloggt seid.

Angebot gilt bis: 25. November 2021 um 15 Uhr deutscher Zeit

25. November 2021 um 15 Uhr deutscher Zeit Plattform: Ubisoft Connect

Ubisoft Connect Hier geht’s zum Angebot

16 7 Mehr zum Thema Das beste Splinter Cell überhaupt wird gerade verschenkt

Drei Gratis-Spiele bei Epic

Im Epic Games Store könnt ihr euch aktuell drei Spiele sichern, die ihr für immer behalten dürft. Konkret geht es um die folgenden Titel - was genau euch erwartet, haben wir für euch bereits in einem separaten Artikel geklärt:

So bekommt ihr die Gratis-Spiele: Um euch die drei Spiele zu sichern, müsst ihr natürlich über ein aktives Epic-Konto verfügen. Öffnet den Launcher, ruft die Store-Seite auf und scrollt bis zum Menüpunkt Kostenlose Spiele , um von dort auf die jeweiligen Seiten der Spiele zu kommen. Alternativ klappt’s aber auch über die offizielle Epic-Homepage.

Angebot gilt bis: 25. November 2021

25. November 2021 Plattform: Epic Games Store

14 4 Mehr zum Thema Epic: Für wen lohnen sich die 3 neuen Gratis-Spiele?

Diese Spiele könnt ihr aktuell kostenlos ausprobieren

Habt ihr die vier vorangegangenen Spiele bereits eurer Bibliothek hinzugefügt? Hervorragend. Denn mit den vier folgenden Titeln könnt ihr euch nur für einen begrenzten Zeitraum beschäftigen. Haltet euch also ran, bevor ihr das Fenster verpasst habt.

Call of Duty: Vanguard: Das aktuelle CoD ist bis um 22. November 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit kostenlos spielbar. Zugang bekommt ihr über den BattleNet-Launcher. Solltet ihr euch nach dem Anspielen für den Kauf entscheiden, bleibt sogar euer Fortschritt erhalten.

Star Citizen: Zur Feier des hauseigenen Intergalactic Aerospace Expo 2951-Events ist Star Citizen für einen begrenzten Zeitraum kostenlos spielbar. Vom 19. November 2021 um 15 Uhr bis zum 1. Dezember könnt ihr euch der FreeToPlay-Version der komplexen SciFi-Simulation widmen. Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Homepage.

The Crew 2: Das Rennspiel aus dem Hause Ubisoft ist jetzt bis zum 22. November 2021 um 20 Uhr deutscher Zeit kostenlos spielbar. Wollt ihr also etwas Abwechslung zu Forza Horizon 5, könnt ihr euch ein wenig Erholung vom Autofahren gönnen und … etwas Autofahren. Mehr Infos findet ihr auf der Ubisoft-Seite.

Humankind: Das Rundenstrategiespiel Humankind lockt mit einer recht umfangreichen Demo: In bis zu 100 Runden könnt ihr euch mit 12 verschiedenen Kulturen beschäftigen. Die Demo ist bei Steam, Epic und im Microsoft Store erhältlich, entscheidet ihr euch dann für den Kauf, bleibt euer Fortschritt erhalten und ihr bekommt 20 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis.

Welche Spiele ihr gerade noch kostenlos bekommt

Habt ihr Amazon Prime abonniert, dann könnt ihr aktuell nicht nur den Black Friday optimal ausnutzen, sondern euch im November 2021 ein paar weitere Gratis-Spiele sichern. (Kleiner Spoiler: Ihr bekommt Control in der Ultimate Edition, Dragon Age: Inquisition und Tomb Raider.) Alle Infos dazu bekommt ihr in der folgenden Übersicht:

48 6 Mehr zum Thema Amazon Prime: Gratis-Spiele im November 2021

Zu guter Letzt wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, dass Abonnenten von GameStar Plus im November Star Wars: Knights of the Old Republic geschenkt bekommen. GOG beschert euch ebenfalls eine ganze Palette kostenloser Spieleklassiker - werft am besten einfach selbst einen Blick in deren Übersicht.