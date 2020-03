Black Mesa kommt nicht nur bei den Fans sehr gut an, sondern auch bei den Entwicklern von Half-Life: Alyx. Das verriet Valves Level-Designer Dario Casali im Interview mit PCGamer. Er arbeitete nicht nur an dem neuen VR-Titel, sondern auch an den ersten beiden Half-Life-Spielen sowie beiden Portals mit. Er bevorzugte es sogar, Black Mesa anstelle des Originals zu spielen.

Casali fing während der Entwicklung von Half-Life: Alyx erneut mit dem ersten Half-Life an, um sich inspirieren zu lassen. Doch nach etwa fünf Stunden kam ihm der Gedanke:

"»Was machst du denn? Spiel einfach Black Mesa. (…) Dann habe ich Black Mesa nochmal von vorne angefangen. Und ich habe es komplett durchgespielt. Und sie haben so einen wundervollen Job gemacht. So eine grandiose Umsetzung.«"

Er mag besonders die neu gestalteten Xen-Abschnitte. Die Level in einer Parallelwelt hatten im Original nicht allen Spielern gut gefallen. Hier widerspricht ihm allerdings Alyx-Writer Erik Wolpaw, der ebenfalls beim Interview dabei war: Er gibt zu bedenken, dass es ja immerhin über zwanzig Jahre her ist, dass die ersten Xen-Abschnitte erschaffen wurden.

Die Inspiration hat wohl geholfen, Half-Life: Alyx ist international ein durchschlagender Erfolg: Fans und Presse sind gleichermaßen begeistert vom VR-Shooter. Unseren umfangreichen Test lest ihr bei GameStar Plus:

