Es ist wieder Zeit: Die Midweek Madness auf Valves Plattform hat begonnen und wir durchforsten die Angebote der Woche auf Steam, GOG, Humble und Co., um euch die geheimsten Geheimtipps und lohnenswertesten Angebote in Artikelform zu servieren. Diese Woche erwarten euch gleich mehrere Geschichten, in denen es um die Schicksale von Geschwistern geht.

Wenn ihr statt Angeboten lieber die interessantesten Neuerscheinungen durchstöbert, haben wir auch den passenden Artikel für euch:

Highlight der Woche: A Plague Tale: Innocence

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio | Release: 14. Mai 2019 | Plattform: Steam | Preis: 10 Euro (Bei Humble, kurze Zeit auch bei GOG) | Angebot gilt bis: 24. Mai 2022

Bei Mittelalter-Spielen denken wahrscheinlich viele Spielerinnen und Spieler an Schwertkämpfe und Belagerungsschlachten, an Kingdom Come und Medieval 2: Total War. Plague Tale widmet sich dagegen Menschen, die in vielen solchen Spielen unsichtbar oder im Hintergrund bleiben und höchstens als Questgeber in Erscheinung treten.

Ihr spielt die 14-jährige Amicia, die zusammen mit ihrem Bruder Hugo im von einer Rattenplage heimgesuchten Frankreich überleben muss. Kämpfen könnt ihr nicht, sondern den feindlich gesinnten Soldaten nur aus dem Weg gehen oder taktisch Lichter mit eurer Steinschleuder ausschießen. Im Dunkeln fallen die Rattenschwärme nämlich über Gegner her.

Plague Tale zeichnet sich vor allem durch seine spannende Geschichte aus, in deren Verlauf uns die Charaktere richtig ans Herz wachsen. Die atmosphärische Mittelalterwelt des Spiels ist außerdem eindrucksvoll inszeniert. Warum die Geschichte von Plague Tale so großartig ist, hat übrigens Elena in ihrem Artikel zusammengefasst:

Weitere spannende Angebote

Natürlich sind allein auf Steam noch viele weitere gute Spiele reduziert, und auch GOG lockt mit mehreren Publisher-Sales. Wir haben neun Highlights für euch herausgesucht, Links zu den Angeboten findet ihr wie gewohnt in unserer Preisvergleichsliste weiter unten.

Brothers: A Tale of Two Sons : Um ihren kranken Vater zu retten begeben sich zwei Brüder auf die Suche nach einem Heilmittel. In dem emotionalen Story-Adventure steuert ihr beide Geschwister gleichzeitig und müsst so Rätsel und Geschicklichkeitspassagen bewältigen, um eure Reise fortzusetzen. (Bei GOG um 80 Prozent reduziert auf 3 Euro, bis zum 17. Mai)

: Um ihren kranken Vater zu retten begeben sich zwei Brüder auf die Suche nach einem Heilmittel. In dem emotionalen Story-Adventure steuert ihr beide Geschwister gleichzeitig und müsst so Rätsel und Geschicklichkeitspassagen bewältigen, um eure Reise fortzusetzen. (Bei GOG um 80 Prozent reduziert auf 3 Euro, bis zum 17. Mai) Cattails: Wie Stardew Valley, nur mit Katzen. So beschreiben Kritiker das niedliche Rollenspiel, in dem ihr als Katze eine offene Welt entdeckt. Spielern gefällt das wohl, denn Cattails kommt auf 96 Prozent positive Rezensionen. Für Katzenfreunde, die nichts gegen Pixelart haben, sicher einen Blick wert. (Auf Steam um 80 Prozent reduziert auf 2,59 Euro, bis zum 12. Mai 19:00 Uhr)

So beschreiben Kritiker das niedliche Rollenspiel, in dem ihr als Katze eine offene Welt entdeckt. Spielern gefällt das wohl, denn Cattails kommt auf 96 Prozent positive Rezensionen. Für Katzenfreunde, die nichts gegen Pixelart haben, sicher einen Blick wert. (Auf Steam um 80 Prozent reduziert auf 2,59 Euro, bis zum 12. Mai 19:00 Uhr) Control: Ein optisch beeindruckender Shooter, in dem ihr mit telekinetischen Kräften gegen eine übernatürliche Macht kämpft. Kämpfe und Umgebungen werden mit der Zeit etwas monoton. Das Spiel liefert dafür eine verrückte und surreale Geschichte, die durch sammelbare Dokumente und Audiologs bereichert wird. (Bei GOG um 70 Prozent reduziert auf 12 Euro, bis zum 17. Mai)

Dying Light 2 : Das Zombie-Survivalspiel konnte nicht alle Spielerinnen und Spieler des ersten Teils überzeugen, ist aber seit Release mit einer Menge Updates versorgt worden, die Fan-Wünsche erfüllen sollen. Ihr erkundet tagsüber die Open World und werdet Nachts von Horden blutrünstiger Zombies gejagt. (Bei Humble um 20 Prozent reduziert auf 48 Euro, bis zum 24. Mai)

: Das Zombie-Survivalspiel konnte nicht alle Spielerinnen und Spieler des ersten Teils überzeugen, ist aber seit Release mit einer Menge Updates versorgt worden, die Fan-Wünsche erfüllen sollen. Ihr erkundet tagsüber die Open World und werdet Nachts von Horden blutrünstiger Zombies gejagt. (Bei Humble um 20 Prozent reduziert auf 48 Euro, bis zum 24. Mai) Hydroneer : Eine Goldgräber-Sandbox, bei der ihr am Anfang mit Eimer und Schaufel Edelmetalle schürft. Nach und nach baut ihr aber immer komplexere Maschinen, um tiefer zu graben und wertvollere Schätze freizulegen. (Bei Steam um 30 Prozent reduziert auf knapp 6 Euro, bis zum 15. Mai)

: Eine Goldgräber-Sandbox, bei der ihr am Anfang mit Eimer und Schaufel Edelmetalle schürft. Nach und nach baut ihr aber immer komplexere Maschinen, um tiefer zu graben und wertvollere Schätze freizulegen. (Bei Steam um 30 Prozent reduziert auf knapp 6 Euro, bis zum 15. Mai) Journey to the Savage Planet : Wohl eine der skurrilsten virtuellen Ausflüge auf einen fremden Planeten. Als Angestellte einer ausbeuterischen Firma müsst ihr den Planeten erkunden, Lebewesen erforschen und eure Ausrüstung verbessern. Spielt sich am besten im Koop, dann kann man sich nämlich zu zweit über den verrückten Humor amüsieren. ( Bei GOG um 60 Prozent reduziert auf 12 Euro, bis zum 17. Mai)

: Wohl eine der skurrilsten virtuellen Ausflüge auf einen fremden Planeten. Als Angestellte einer ausbeuterischen Firma müsst ihr den Planeten erkunden, Lebewesen erforschen und eure Ausrüstung verbessern. Spielt sich am besten im Koop, dann kann man sich nämlich zu zweit über den verrückten Humor amüsieren. ( Bei GOG um 60 Prozent reduziert auf 12 Euro, bis zum 17. Mai) Metro Bundle: Umfasst alle drei Shooter: Metro 2033, Last Light und Exodus. In Moskau haben nur wenige tausend Menschen den Atomkrieg in U-Bahn-Stationen überlebt. Als seine Station angegriffen wird, begibt sich Artyom auf eine Reise, die ihn quer durchs postapokalyptische Moskau und in Metro Exodus sogar durch ganz Russland führt. (Bei Humble um 75 reduziert auf 15 Euro)

Northgard : Aufbauspiel mit Wikinger-Flair in einer Fantasy-Welt. Ihr baut euer Dorf auf einem unerforschten Kontinent auf, verteidigt es gegen Untote und Schattenwölfe und übersteht den harten Winter. Außerdem vergrößert ihr durch Bündnisse oder Kriege euren Einflussbereich. (Bei Steam um 75 Prozent reduziert auf 7 Euro, bis zum 15. Mai)

: Aufbauspiel mit Wikinger-Flair in einer Fantasy-Welt. Ihr baut euer Dorf auf einem unerforschten Kontinent auf, verteidigt es gegen Untote und Schattenwölfe und übersteht den harten Winter. Außerdem vergrößert ihr durch Bündnisse oder Kriege euren Einflussbereich. (Bei Steam um 75 Prozent reduziert auf 7 Euro, bis zum 15. Mai) The Talos Principle: Von den Serious-Sam-Entwicklern hätte wohl niemand ein philosophisches Puzzlespiel erwartet. Aus Ego-Perspektive löst ihr hier knifflige Rätsel, die teilweise an Portal erinnern. Dazu gibt es eine interessante Geschichte, die mit Texten und philosophischen Dialogen bereichert wird. (Bei Steam um 90 Prozent reduziert auf 4 Euro, bis zum 16. Mai)

Hier müsst ihr schnell sein

Nur noch am 11. Mai bis um 19:00 Uhr gibt es noch zwei weitere Angebote:

Ghostwire Tokyo : Bethesdas neues Action-Abenteuer ist erst Ende März erschienen und schickt euch ins von Geistern heimgesuchte Tokyo, dessen Bewohner allesamt verschwunden sind. Während uns Geschichte und Open World im Test zwar überzeugen konnten, blieb das Gameplay eher durchschnittlich. Für Fans japanischer Mythologie aber allemal einen Blick wert. (Bei Steam um 34 Prozent reduziert auf 40 Euro)

: Bethesdas neues Action-Abenteuer ist erst Ende März erschienen und schickt euch ins von Geistern heimgesuchte Tokyo, dessen Bewohner allesamt verschwunden sind. Während uns Geschichte und Open World im Test zwar überzeugen konnten, blieb das Gameplay eher durchschnittlich. Für Fans japanischer Mythologie aber allemal einen Blick wert. (Bei Steam um 34 Prozent reduziert auf 40 Euro) Disco Elysium: Zum ersten Platz in unserer Liste der besten Storyspiele ist eigentlich schon alles gesagt. In dem einzigartigen Rollenspiel klärt ihr als alkoholkranker Cop Verbrechen auf. Euch erwarten interessante Charaktere, eine großartige Story und viel zu lesen. (Bei Steam um 65 Prozent reduziert auf 14 Euro)

Angebote im Preisvergleich

