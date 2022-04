Große Sales bei Steam, Uplay + Co. lassen nicht nur Strategie-Herzen höher schlagen

Wie viel Anno bekommt man für gerade einmal 20 Euro? Wieso hat Dyson Sphere Program zwischenzeitlich sogar die Steam-Verkaufscharts angeführt? Und wie gut wurden die klassischen Command-&-Conquer-Spiele im Remaster aufpoliert?

Die Grundlage für Antworten auf all diese Fragen könnt ihr euch derzeit so günstig wie noch nie schaffen. Denn die genannten Titel sind aktuell stark reduziert und warten nur darauf, von Strategie- und Aufbaufans wiederentdeckt oder nachgeholt zu werden.

Wenn ihr weder Lust auf das eine noch das andere habt, sondern lieber brandneue Spiele in Augenschein nehmt, dann werft doch einfach mal einen Blick in die Steam-Releases dieser Woche:

Genug der warmen Worte, lassen wir Taten sprechen. Wir haben für euch wie gewohnt einige besonders spannende Angebote rausgesucht. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlights der Woche

Anno: History Collection

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Ubisoft Mainz | Release: 25. Juni 2020 | Plattform: Uplay | Preis: 20 Euro (um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 21. April 2022, 11 Uhr

Quizfrage: Was ist besser als ein Anno? Die Antwort: Viele Annos! Wenn ihr nach einem möglichst effizienten Mittel sucht, in den kommenden Monaten an Schlaflosigkeit und sozialer Isolation zu leiden, könnt ihr mit diesem Komplettpaket absolut nichts falsch machen.

Das Spielprinzip von Anno ist weltbekannt und lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Ihr baut eine Stadt und müsst dafür zahlreiche Herausforderungen von Produktionsketten bis hin zu Ressourcenknappheit überwinden. Den Begriff Suchtfaktor sollte man hier auf die Packung drucken.

Was ist drin? In dem Paket sind die Serienableger Anno 1602, Anno 1503, Anno 1701 und Anno 1404 samt aller Erweiterungen enthalten. Sämtliche Spiele besitzen nun eine Unterstützung von 4K-Auflösungen. Komfort-Plus: Wenn ihr noch irgendwo auf eurer Festplatte einen uralten Spielstand herumliegen habt, müsst ihr nicht einmal von vorn beginnen!

Command & Conquer Remastered Collection

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Petroglyph Games | Release: 5. Juni 2020 | Plattform: Origin | Preis: 7 Euro (um 65 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 3. Mai 2022

Die Spiele der Command-&-Conquer-Reihe haben das Genre der Echtzeitstrategie geprägt wie nur wenige andere. Los ging es bereits 1995 mit Der Tiberiumkonflikt und bereits ein Jahr später ging es mit dem legendären Alarmstufe Rot in die zweite Runde.

Jetzt könnt ihr Videospielgeschichte nachholen: Wenn ihr zur jüngeren Generation gehört und das Herz eines Strategikers in euch schlägt, könnt ihr diese Titel jetzt zum Schnäppchenpreis nachholen. Die Remastered-Collection enthält beide Klassiker in modernisierter Form samt aller Erweiterungspacks.

Sämtliche Grafiken des Spiels wurden für hohe Bildschirmauflösungen überarbeitet und wirken nun deutlich detailierter als noch im Original. Obendrauf gibt's noch eine auf Hochglanz polierte Benutzeroberfläche, einen erneuerten Multiplayer-Modus, einen Karten-Editor sowie eine Videogalerie mit bislang unveröffentlichtem Material.

Dyson Sphere Program

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Youthcat Studio | Release: 21. Januar 2021 | Plattform: Steam | Preis: 13 Euro (um 20 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: Nicht bekannt

200.000 verkaufte Exemplare in nur vier Tagen: Wenn ein Spiel diese Bilanz aufweisen kann, muss es irgendetwas verdammt richtig machen - entweder die PR oder das Gameplay. Im Falle von Dyson Sphere Program können wir mit Gewissheit sagen, dass es Letzteres ist.

Worum geht's? Der Name verrät es eigentlich bereits. Euer Ziel ist es, die nach einem Physiker benannte ultimative Energiequelle rund um einen Planeten zu errichten. Dafür reicht es aber nicht, bei der Hotline eures Energieversorgers durchzuklingeln, vielmehr müsst ihr selbst die Ärmel hochkrempeln und eure grauen Zellen anstrengen.

Ihr baut Produktionsketten auf, befördert Rohstoffe an ihren Zielort und stampft riesige Forschungseinrichtungen aus dem Boden. Für das Erreichen eures Ziels solltet ihr übrigens euren Terminkalender möglichst frei halten, denn dafür können durchaus ein paar Wochen draufgehen.

Strategie-Sale bei Ubisoft

Nicht nur die Anno Collection, sondern auch dutzende weiterer Aufbau- und Strategiehits sind derzeit im Uplay-Store reduziert. Von Anno 1800 über Die Siedler: History Collection bis hin zu Kultklassikern wie Heroes of Might & Magic 3: Hier werdet ihr definitiv fündig, wenn euch der Sinn nach Städte bauen oder Schlachten befehligen steht.

Atemberaubender April bei Origin

Ganz in Frühjahrslaune präsentiert sich derzeit auch der Store bei EA Origin. Hier sind viele hauseigene Spiele mal mehr, mal weniger stark reduziert. Genre-technisch dürfte hier eigentlich für jeden etwas dabei sein, egal ob FIFA 22, das Koop-Spiel Unravel 2 oder jede Menge Sims 4-Addons.

Epic-Geschenk nur noch kurze Zeit

Nicht nur reduziert, sondern sogar komplett gratis ist nur noch bis zum 21. April das Strategie-Highlight XCOM 2. Was daran so besonders ist? Ach, lest Fabianos Liebeserklärung am besten einfach selbst:

Weitere spannende Angebote bei Steam, Epic und GOG

Natürlich gibt es auch bei den üblichen Verdächtigen namens Steam, Epic und GOG zur Wochenhalbzeit einige verlockende Angebote, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Risk of Rain 2 (Epic): Ein fremder Planet, jede Menge wilde Monster und ihr samt eurer Freunde mittendrin. Das ist die Ausgangslage, in der ihr euch im Koop-Survivalspiel Risk of Rain 2 befindet. Ach, haben wir bereits die riesigen Bossgegner erwähnt? (10 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Shenmue 3 (GOG): Japanisches Open-World-Abenteuer, in dem der Protagonist Ryo Hazuki noch immer den Mord an seinem Vater aufklären möchte. Das macht er, indem er eine Welt voller interessanter Charaktere erkundet und nebenbei allerlei skurrile und zugleich spaßige Minispiele absolviert. (7 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Little Nightmares 2 (Steam): Der kleine Mono ist in einer mysteriösen Welt gefangen, in der finstere Dinge vor sich gehen. Gemeinsam mit seiner Freundin Six geht der tapfere Junge der Sache auf den Grund, um einen Weg nach Hause zu finden. Tipp : Spielt vor dem Kauf in Ruhe die Demo, um euch ein Bild vom Gameplay zu machen. (15 Euro, um 50 Prozent reduziert)

: Spielt vor dem Kauf in Ruhe die Demo, um euch ein Bild vom Gameplay zu machen. (15 Euro, um 50 Prozent reduziert) A Way Out (Steam): Ja, viele von euch haben dieses Koop-Highlight wahrscheinlich bereits gespielt. Aber dieses Erlebnis ist so spaßig, dass wir es nicht oft genug empfehlen können. Nicht umsonst hat es A Way Out auch in unsere Top-100-Liste der besten Storys in Spielen geschafft! (7 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Die Angebote im Preisvergleich

