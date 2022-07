Midweek Madness: Gerade gibt's 15 richtig gute Angebote bei Steam und GOG

Der Steam Summer Sale 2022 ist vorbei, aber natürlich macht Valve direkt weiter mit spannenden Rabattaktionen: Ab 13. Juli läuft wieder die altbekannte Midweek Madness. Wir haben uns für euch durch die Angebote gewühlt und die besten rausgesucht. Und auch bei GOG laufen gerade ein paar interessante Sales, vor allem, wenn ihr richtig Bock auf Nostalgie habt.

Ihr wollt auch wissen, was diese Woche an neuen Spielen erscheint? Dann haben wir hier die perfekte Übersicht für euch. Und wenn es ein bisschen nischiger zugehen darf, werft mal einen Blick in unsere Geheimtipps im Juli!

Highlight der Woche: Astroneer

Genre: Weltraum-Sandbox | Entwickler: System Era Softworks | Release: 16. Dezember 2016 | Plattform: Steam | Preis: 14 Euro (um 50 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 18. Juli 2022

Astroneer steckt euch in einen dick gepolsterten Raumanzug, gibt euch einen liebevollen Schubs zur Tür hinaus und lässt euch dann jede Menge kreativen Freiraum. In dieser farbenfrohen Sandbox erkundet ihr komplett unterschiedliche Planeten, vom Eisklotz bis zur knallpinken Wüste. Ihr müsst euch auch gar nicht an der Oberfläche aufhalten, denn eure Umgebung lässt sich ganz einfach verformen.

Eine hochhaushohe Brücke bauen? Einen Tunnel von einer Basis zur nächsten bohren? Kein Problem, alleine oder im Koop mit bis zu drei Mitspielern errichtet ihr skurrile Gebilde, ganz wie es euer Astronautenherz begehrt. Oder ihr sprengt einen kompletten Planeten (und das Spiel gleich mit). Sandbox wird hier groß geschrieben.

In unserem Test lest ihr, was Astroneer vom starken Konkurrenten No Man’s Sky unterscheidet und wie viel Spaß Ressourcenjagd, Aufbau und Erkunden wirklich machen:

Weitere spannende Angebote der Woche bei Steam

Arma 3: Ältere, aber immer noch sehr beliebte Militär-Sandbox, mit klarem Fokus auf Realismus. Wurde über die Jahre um unzählige Inhalte erweitert und hat eine aktive, unglaublich kreative Modding-Community (7 Euro, um 75 Prozent reduziert).

Mafia: Definitive Edition & Mafia Trilogy: Packende Gangster-Saga, die euch in die Unterwelt der 1930er entführt. Wurde mit neuer Grafik und neuer Technik aufgehübscht. Sowohl die einzelnen Teile als auch das Gesamtpaket sind gerade im Angebot (Trilogy 24 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Before We Leave: Gemütliches und harmonisches Aufbauspiel für Pazifisten. Ihr baut eine verlorene Zivilisation neu auf, Krieg müsst ihr nicht befürchten - höchstens Weltraumwale. (6 Euro, reduziert um 65 Prozent)

Tyranny: Maurice würde euch dieses Rollenspiel dringend ans Herz legen. Darin dürft ihr endlich mal ein richtig böser Handlanger sein - oder den »unbesiegbaren« Tyrannen stürzen und euch selbst auf seinen Thron schwingen. (7,50 Euro, reduziert um 75 Prozent)

Spannende Angebote bei GOG

Auch bei GOG sind gerade viele Spiele stark reduziert. Zur Erinnerung: Auf der Plattform bekommt ihr sämtliche Titel ohne DRM-Kopierschutz.

Die Angebote im Preisvergleich

In unserer Midweek-Übersicht darf natürlich die Preistabelle nicht fehlen! Hier listen wir euch auf, wie viel die spannendsten aktuellen Angebote in verschiedenen Shops kosten.