Microsoft Flight Simulator: So findet ihr euer eigenes Haus im Spiel

Der Microsoft Flight Simulator verfrachtet die komplette Welt auf den Bildschirm eures Rechners: Mithilfe einer konstanten Internetverbindung und Cloud-Technologie stützt sich die Open World auf die Echtzeitdaten des Kartendienstes Bing. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr damit die Möglichkeit habt, euer eigenes Haus anzusteuern.

Falls euch interessiert, was für eine Figur euer Zuhause im Microsoft Flight Simulator macht, erklären wir euch in unserem kompakten Guide, wie ihr das schnell und effizient anstellt.

Unser Sonderheft zum Flight Simulator

In unserem kommenden Sonderheft zum Microsoft Flight Simulator gibt es nicht nur Tipps zum Finden eures eigenen Hauses und anderer spannender Orte, sondern auch viele weitere Guides. Es ist in Zusammenarbeit mit den Experten des FS Magazins entstanden. Darin gibt es zahlreiche Artikel, Hintergründe und Infos sowie Hilfestellungen zu allen Flugzeugmodellen. Das Heft könnt ihr bereits vorbestellen.



Zum Flight Simulator Sonderheft

