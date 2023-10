Nach fast 12 Jahren erreicht Minecraft einen neuen Meilenstein

Minecraft verkauft sich bis heute fantastisch, inzwischen sind es 300 Millionen Kopien.

Was Minecraft inzwischen gelungen ist, ist wahrlich wenigen Spielen vergönnt. Die 100 Millionen hatte der 2011 erschienene Hit schon längst hinter sich gelassen. Und 2023, rund 12 Jahre nach dem Release durch Mojang, hat das Kreativ-Spiel sich derart oft verkauft, dass Konkurrenz in dieser Größenordnung schwer zu finden ist. Selbst GTA 5 kommt mit rund 200 Millionen Einheiten nicht mehr hinterher.

300.000.000 Mal verkauft: Das sind viele Nullen, eine drei mit gleich acht Stück dahinter. 300 Millionen Kopien sind laut Mojang mittlerweile von Minecraft verkauft worden.

Das und noch einiges mehr hat uns die neueste Minecraft-Live-Show verraten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ein typischer Minecraft-Tag

Abseits des erreichten Meilensteines, wurden auch einige spannende Zahlen gezeigt, die andeuten, wie viele Spieler den Titel tagtäglich spielen und was sie in diesen Tausenden Stunden in der Klötzchenwelt anstellen. An einem durchschnittlichen Tag zwischen September und Oktober 2023 haben Spieler zum Beispiel folgendes zustande gebracht:

915 Kilometer auf Schweinen zurückgelegt

15 Millionen Skelette

8,8 Millionen Pickäxte hergestellt

400.000 Wölfe gezähmt

6,7 Millionen entdeckte Diamanten

700.000 gebackene Kuchen

Und übrigens, wer wissen möchte, was aus der Abstimmung geworden ist, gegen die die Community mit einer Petition angeht, wir sagen es euch: Das Gürteltier ist der Gewinner des Votings und wird in Minecraft umgesetzt.

Es werden mehr und mehr: Inzwischen haben das Online-Dokument, um die Votings zu stoppen, rund eine halbe Million Menschen unterzeichnet. Für mehr Details schaut gerne im oben verlinkten Artikel rund um das Thema vorbei.

12:37 Weniger bauen, mehr kämpfen - Minecraft Legends überrascht mit mehr RTS-Tiefe als gedacht

Wer die Welt, Monster und Charaktere aus Minecraft mal in einem ganz anderen Umfeld erleben möchte, der oder die sollte sich Minecraft Legends nicht entgehen lassen. Es ist sogar Teil vom Game Pass und so relativ günstig auszuprobieren. Das obige Video zeigt, was euch erwartet und in unserer Review erklären wir euch ausführlich, warum sich dahinter ein überraschend gutes RTS verbirgt.

Gehört ihr auch zu den 300 Millionen? Oder habt ihr bisher Minecraft noch für kein Gerät, Account oder sonstwie gekauft? Und an die wahrscheinliche Mehrheit der GameStar-Leser: Was ist eure liebste Minecraft-Erinnerung? Spielt ihr es noch immer oder vielleicht sogar inzwischen mit euren Kindern? Schreibt uns eure tollsten Geschichten gerne in die Kommentare!