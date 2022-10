Neu bei Steam: Zwei coole Aufbauspiele erwarten euch diese Woche

Nachdem es in der vergangenen Woche gleich mehrere neue Strategie-Highlights zu bestaunen gegeben hatte, geht's diese Woche fast genauso weiter. Pünktlich zur Halloween-Woche erwarten euch nämlich keine Horror-Hits, sondern zwei wirklich spannende Aufbauspiele.

Highlights der Woche

TFM: The First Men

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Gathering Tree | Veröffentlichung: 2. November 2022 (Steam / Early Access)

Ihr seid große Fans von Rimworld? Dann seid ihr gerade garantiert mit dem neuen Add-on Biotech beschäftigt. Aber ihr solltet auch den neuen Konkurrenten TFM: The First Men auf dem Radar haben, der diese Woche in den Early Access startet.

Hier bekommt ihr nämlich alles, was Rimworld so erfolgreich gemacht hat: Basenbau, Ressourcensammeln, Fokus auf Entwicklung und Beziehungen eurer Charaktere, pausierbare Echtzeitkämpfe und natürlich einen sehr speziellen 2D-Look. Der eingebettete Trailer erklärt euch in vier Minuten alles Wichtige.

Against the Storm

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: | Veröffentlichung: 1. November 2022 (Steam / Early Access)

In Against the Storm ist eure Stadt dem unausweichlich dem Tode geweiht - denn hierbei handelt es sich um ein Survival-Roguelite-Aufbauspiel, in dem ihr früher oder später von den namensgebenden Peststürmen vernichtet werdet.

Damit das ständige Neulegen des Grundsteins eurer Siedlung nicht langweilig wird, versprechen die Entwickler viele verschiedene Biome, die alle ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen sollen.

Der relativ unbekannte Publisher Hooded Horse konnte bereits mit Clanfolk einen ersten Achtungserfolg verbuchen - schaut mal in unseren Test:

Weitere Releases der Woche

Montag, 31. Oktober

Evil Nun: The Broken Mask: In diesem Horrorspiel landet ihr erst in einem religiösen Sommercamp und werdet anschließend von einer bösen Nonne mit einem großen Hammer verfolgt

Dienstag, 1. November

Lonesome Village: Animal Crossing trifft Rätselspiel.

Danger Forever: In diesem Shooter reitet ihr auf einem Mech-Drachen und kämpft gegen allerlei Roboter.

DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom: Eine Faming- und Lebens-Simulation mit der beliebten Anime-Roboterkatze Doraemon.

Mittwoch, 2. November

Anstoss - Der Fußballmanager: Ein großer Fußballmanagername kehrt zurück, machte zuletzt aber mit Bugs und einer kurzfristigen Verschiebung auf sich aufmerksam. Wartet definitiv unseren Test ab, bevor ihr hier zuschlagt.

The Past Within: Ein Adventure, das ihr nur im Koop spielen könnt. Ein Spieler ist hier in der Vergangenheit, einer in der Zukunft. Wer Day of the Tentacle gespielt hat, könnte erahnen, was hier für Rätsel warten.

Malice: Auch dieses Adventure lässt sich nur im Koop spielen, ist aber deutlich gruseliger - schließlich seid ihr in einem antiken japanischen Spukhaus unterwegs.

Spellbook Demonslayers: Einer der besseren Vampire-Survivors-Klone, dessen Demo schon viele Fans gewinnen konnte.

Donnerstag, 3. November

Ghost Song: In diesem schicken Metroidvania erforscht ihr einen mysteriösen Alien-Planeten.

The Entropy Center: Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Shooter, ist aber ein Rätselabenteuer à la Portal.

From Space: Ein Koop-Shooter aus der Iso-Perspektive, in dem ihr die Welt von einer Alien-Invasion befreit.

Beneath Oresa: Roguelike-Deckbuilder à la Slay the Spire, der aber coole Cel-Shading-Grafik bietet.

WRC Generations: Das letzte WRC-Rallye-Spiel von Nacon - diesmal sind die revolutionären Hybrid-Motoren mit an Bord.

The Chant: In diesem Horror-Adventure landet ihr auf einer Insel, auf dem ein unheimlicher Kult kosmische Schrecken beschwören will - Lovecraft lässt grüßen!

Freitag, 4. November

Harvestella: Zum Abschluss der Woche gibt's noch eine Mischung aus Rollenspiel und Life-/Farming-Sim von Square Enix. Basenbau, Ackerbau und Feinde in bester JRPG-Manier verkloppen - was will man mehr?

Und falls ihr zu den hunderten Leuten gehört, die Sex, Drugs and Cyberpunk auf ihre Wunschliste gepackt haben - das Spiel erscheint am Freitag weltweit, aber leider nicht in Deutschland. Warum das so ist, erklären wir euch in unserem Report:

Gibt es ein Spiel, auf das ihr euch diese Woche besonders freut? Oder seid ihr noch mit den ganzen Strategie-Highlights oder CoD Modern Warfare 2 aus der letzten Woche beschäftigt? Schreibt es uns in die Kommentare!