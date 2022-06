Kann man sich jetzt noch auf Diablo 4 freuen?

Link zum Podcast-Inhalt

Ach, Diablo Immortal. Das Free2Play-Diablo wurde schon viel besprochen und kritisiert, natürlich auch bei GameStar: Ob uns Diablo Immortal falsch belohnt. Wie uns Blizzard mit Suchtmechanismen ködert. Warum Pay2Win bei Immortal nicht das größte Problem ist. Auch in unserem Test kam Diablo Immortal alles andere als gut weg - nicht nur wegen der Monetarisierung, sondern auch aufgrund spielerischer Stolpersteine.

Ein Teil der Kritik an Immortal - einem spielerisch durchaus gelungenen Mobile-Hack-and-Slay - wurzelt in der Enttäuschung über Blizzard. Etwa, weil Game Director Wyatt Cheng vor Release versprach, man werde keine Ausrüstung gegen Echtgeld verkaufen, dann jedoch hinterher zurückruderte, mit Ausrüstung habe er keine legendären Edelsteine gemeint. Die ein wichtiger Bestandteil der Progression von Immortal und mit Echtgeld zu bekommen sind.

Kann man Blizzard angesichts dessen noch etwas glauben? Und vor allem: Kann man sich nach all dem Ärger um Immortal noch auf Diablo 4 freuen?

Darüber spricht Micha im Podcast mit Twitch-Totenbeschwörer Maurice und Kalle Koschinsky, den ihr natürlich ebenfalls von Twitch und Youtube kennt, und der Diablo (2) mindestens so sehr liebt wie Maurice und Micha.

Wenn Rod Fergusson, Blizzards übergreifender Markendirektor für alle Diablo-Spiele, erklärt, dass die Mikrotransaktionen von Diablo 4 rein kosmetischer Natur sein sollen und es statt Pay2Win vollwertige, story-getriebene Erweiterungen geben werde - stimmt das dann wirklich? Oder erwartet uns hinterher eine ähnliche Überraschung wie nach Wyatt Chengs Aussage über die nicht-kaufbare Ausrüstung in Diablo Immortal?

Andererseits wirkt alles, was Blizzard bisher von Diablo 4 gezeigt hat, als sei das Action-Rollenspiel auf dem goldrichtigen Weg: Die Talentbäume kehren zurück, das Paragon-System wird facettenreicher, es gibt wieder Runen (wenn auch andere als in Diablo 2), und über allem schwebt das Mantra der »Build Diversity«: Blizzards Versprechen, dass wir unsere Weltenretter und Monsterjägerinnen so spielen dürfen, wie wir es möchten - inklusive Experimenten mit legendären Items, Fähigkeiten & Co.

Eben so wie damals im guten, alten Diablo 2.

Klage gegen Activision Blizzard

Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Mehr Podcast

Empfohlen sei unser RSS-Feed für Plus-User, mit dem ihr alle Folgen auf euer Smartphone laden könnt. Jeden Mittwoch erscheint eine Bonus-Episode exklusiv für GameStar Plus.

Außerdem gibt es den GameStar-Podcast auf:

Wir freuen uns über jeden Kommentar und positive Bewertung. Den regulären RSS-Feed ohne Plus-Folgen findet ihr hier.

Mehr zum Thema