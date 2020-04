Mount & Blade 2 verteidigt die Steam-Festung

Mount & Blade 2 konnte letzte Woche Steam im Sturm erobern. Die Festung ist jedoch niemals sicher und schon steht die erste Verteidigungsschlacht an. Während sich Resident Evil 3 zurückzieht, wagt Valves Index VR Kit einen neuen Angriff auf den Thron.

Capcoms Horror-Shooter gibt es jetzt nur noch einmal in der Liste, statt wie zweimal in der Woche zuvor. Zudem schafft es gerademal den Sprung auf den vierten Platz. Den zweiten hat dafür abermals Valves VR-Headset inne, das sich seit Wochen in den Charts hält.

Brettspiele sind wieder in!

Auf dem dritten Platz macht es sich derweil der Tabletop Simulator gemütlich. Der wurde seit Ende März 2020 plötzlich wieder ziemlich beliebt, obwohl er ursprünglich bereits 2015 erschien. Die Gründe dafür sind recht vielschichtig, weswegen wir sie euch in einem eigenen Artikel erklären.

Totgeglaubte sterben zweimal

Abseits des Treppchens ist wieder eine ganze Menge Bewegung drin. So feiert das bereits 2019 erschienene Survival-Spiel Green Hell ein Comeback. Grund dürfte wohl das neue große Update vom 8. April 2020 sein, das den Titel um einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler erweitert.

Auch Sekiro: Shadows Die Twice steht plötzlich wieder auf Platz Nummer sechs. Es konnte sich möglicherweise dank einer aktuellen Rabattaktion auf Steam erneut durchsetzen: Noch bis zum 19. April bekommt ihr das Spiel dort für 39 statt 59 Euro. Wer das Soulslike schon immer mal mit Freunden spielen wollte, soll dank einer Multiplayer-Mod übrigens bald die Chance dazu bekommen.

Der Abschluss der Liste: Last Oasis und Civilization 6. Während ersteres letzte Woche nur eine kurze Auszeit nahm, darf sich das Rundenstrategiespiel von Sid Meier aus dem Jahr 2016 wohl wie auch Sekiro dank eines aktuellen, dicken Rabatts über neu entfachtes Interesse freuen.

Die Steam-Verkaufscharts (6. bis 12. April)

Mount & Blade 2: Bannerlord Valve Index VR Kit Tabletop Simulator Green Hell Resident Evil 3 Sekiro: Shadows Die Twice No Man's Sky Doom Eternal Last Oasis Civilization 6

