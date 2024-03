Letzte Chance beim Steam Spring Sale: Überblick mit allen Empfehlungen aus der Redaktion

Auf Steam neigt sich die Spring Sale dem Ende zu.

Zwar lässt sich der Frühling draußen erst langsam so richtig blicken, bei Steam ist er aber quasi schon vorbei. Der Spring Sale neigt sich dem Ende zu und wir wollen euch nochmal unsere persönlichen Empfehlungen mit auf den Weg in die letzten Stunden der Rabatt-Aktion geben. Denkt daran: Heute (21. März) um 18:00 Uhr ist Schluss.

Steam Spring Sale: Unsere Empfehlungen

5 Rollenspiele für 10 Euro oder weniger

Ein Diablo im Warhammer-Universum, ein Spiel-gewordener Fantasy-Roman oder ein historisches Mittelalter-Abenteuer - in unserem Empfehlungen stecken Hunderte Stunden Rollenspiel und vielleicht auch der ein oder andere Geheimtipp für euch.

Für Sparfüchse: 9 Spiele für unter 10 Euro

Ihr sucht einen vollwertigen Singleplayer-Shooter oder wollt wissen, was die kleine Schwester von Napoleon Bonaparte in einem chinesischen Strategierollenspiel macht? Unter unseren Tipps für unter 10 Euro findet sich für jedes Genre ein Spiel.

Für Supersparfüchse: 11 Spiele für unter 5 Euro

Für richtig kleines Geld sind die Angebote aus dieser Liste. Mit dabei sind zum Beispiel Star Wars Jedi: Fallen Order, Dragon's Dogma: Dark Arisen oder Hellblade: Senua's Sacrifice - also gute Gelegenheiten sich die Vorgänger von aktuellen Spielen zu schnappen.

4:49 Hellblade: Senua’s Sacrifice - Die Reaktionen der Fans im emotionalen Trailer

Bonusrunde: Dimis Cyberpunk-Empfehlung

Für schlappe 2,50 Euro bekommt ihr Satellite Reign, ein taktisches Echtzeitstrategiespiel, in dem ihr eure Söldnertruppe durch eine dystopische Cyberpunk-Welt lotst. Was daran so Spaß macht, erklärt euch Dimi am besten selbst.

Extra-Bonusrunde: 21 weitere interessante Angebote

In dieser Liste mit 21 Spielen verbergen sich vielleicht keine Geheimtipps, doch möglicherweise der ein oder andere Titel, den ihr schon länger auf der Wunschliste habt.

Wann die nächsten Sales und Aktionen auf Steam laufen, haben wir für euch im oberhalb verlinkten Artikel zusammengestellt. Seid ihr beim diesjährigen Spring Sale bereits fündig geworden oder wollt ihr die Zeit bis 18 Uhr noch nutzen? Welche Spiele habt ihr euch geholt und könnt ihr weiterempfehlen? Schreibt uns eure Errungenschaften und Tipps gerne in die Kommentare.