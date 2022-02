Zwei große Spiele-Veröffentlichungen machen sich diese Woche gleich auf sechs Plätzen der Steam Bestseller breit. Wenig überraschend führt Elden Ring die Liste der erfolgreichsten Spiele an. Aber auch der neue DLC für Destiny 2 kann ordentliche Erfolge verbuchen.

Elden Ring ist der neue Platzhirsch

Fromsoftware kann sich selber auf die Schulter klopfen. Neben zahlreichen Top-Bewertungen kann Elden Ring sich nämlich dank der verschiedenen Kaufversionen auch noch auf einen Schlag gleich vier Plätze in der Top 10 Bestseller-Liste sichern.

Das von der Presse gefeierte Open-World-Epos kommt aber dank technischer Probleme nur auf 74 % positive Bewertungen. Vor allem die schlechte Optimierung und der fehlende Widescreen-Support sind vielen Usern ein Dorn im Auge. Fromsoftware gelobt aber Besserung und arbeitet weiter an Patches, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Worum geht es Steam in der Bestseller-Liste? Steam achtet lediglich auf den generierten Umsatz und lässt die verkauften Exemplare außer Acht, weshalb sich Elden Ring dank der Vorbesteller- und Deluxe Versionen gleich vier Plätze sichern kann.

Hinter den technischen Problemen versteckt sich einfach ein grandioses Spiel, das Open-World Spiele in der Zukunft maßgeblich beeinflussen wird. Wenn ihr genau wissen wollt, warum Elden Ring ein Best-Of aller Fromsoftware-Spiele ist, solltet ihr euch unseren GameStar-Test anschauen:

Der neue Destiny 2-DLC sichert sich gleich zwei Plätze

Bungies beliebter Multiplayer-Shooter bekommt mit Witch Queen einen neuen DLC, der bei den Fans äußerst gut ankommt. Das schlägt sich auch gleich im Umsatz nieder, weshalb Destiny 2 sich den vierten und sechsten Platz mit seinen beiden Versionen sichern kann.

Besonders die legendäre Kampagne und die vielen neuen Orte können bei den Spielern punkten. Zudem legten die Entwickler großen Wert darauf, den Spielern zum Release eine reibungslose Spiele-Erfahrung zu bieten, die in der Vergangenheit auch gerne etwas holprig war.

Was passiert auf den restlichen Plätzen?

Platz 7 kann sich das neu erschienene Steam Deck sichern. Die neue Hardware aus dem Hause Valve weiß anscheinend viele Spieler zu beeindrucken. Auch wir haben das Gerät bereits auf Herz und Nieren getestet:

Der achte Platz wird weiterhin tapfer von Dying Light 2 verteidigt, gefolgt von Total War: Warhammer 3, welches am 17. Februar erschien. Über den zehnten und letzten Platz auf der Liste kann sich Cyberpunk 2077 freuen. Mit dem erst kürzlich erschienenen Patch 1.5 haben die Entwickler das Spiel ordentlich umgekrempelt und auch einige neue Inhalte hinzugefügt. Night City hat sich noch nie so gut angefühlt, wie auch Natalie in ihrem ausführlichen Test herausgefunden hat:

Steam Verkaufscharts (27. Februar bis 6. März 2022)

Diese Liste basiert auf den Verkäufen der vergangenen Woche. Valve aktualisiert und veröffentlicht sie jede Woche via XML-Feed.