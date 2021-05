Im April 2021 erschienen wenige große Spiele bei Steam. Dafür hatten echte Kleinode die Chance zu glänzen - und das schlägt sich auch in ihren Verkaufszahlen nieder. Auf Valves Plattform erschienen die umsatzstärksten Neuzugänge des letzten Monats. Wir stellen euch alle platzierten Spiele vor, einige hattet ihr bestimmt noch nicht auf dem Schirm!

Die bestverkauften Steam-Spiele im April

Wie berechnet Steam das? Laut Blog-Beitrag schaut Steam jeden Monat auf den Umsatz, den neue Spiele in den ersten zwei Wochen nach Release generieren. Unter den 20 bestverkauften Titeln wird aber keine Rangordnung bekannt gegeben, die sind nach zufälliger Reihenfolge gelistet.

Ihr findet alle platzierten Spiele mitsamt kurzer Beschreibung in der Galerie. Wer nachzählt, wird feststellen, dass es diesmal nur 19 Spiele sind - tatsächlich listet Steam aus unbekannten Gründen diesmal ein Spiel weniger auf als üblich.

Ein paar Neuheiten im April 2021 haben wir für euch auch als Bildergalerie:

Steam Top-Neuheiten April 2021 - Screenshots ansehen

Die großen Namen

Dass Outriders sich so gut verkauft hat, dass ein Nachfolger quasi schon gesichert ist, überrascht natürlich niemanden, der sich die Steam-Charts in den letzten Wochen angeschaut hat: 3,5 Millionen Spieler waren es im Release-Monat April. Warum der Shooter so erfolgreich war, obwohl er es eigentlich gar nicht sein dürfte, besprechen Micha, Heiko und Elena im Podcast:

23 8 Mehr zum Thema Plus-Folge 108: Outriders dürfte keinen Erfolg haben

Die Remaster

Der April war ein Monat im Zeichen von Remastered-Versionen: NieR Replicant und Total War: Rome Remastered sind dabei die bekanntesten Namen.

Aber auch das JRPG SaGa Frontier Remastered ist eine Neuauflage, wie der Name ja schon verrät. Das Original erschien im fernen Jahr 1998, damals für die allererste PlayStation. Es gibt neben rundum aufgehübschter Grafik auch ein neues UI und sogar einen zusätzlichen Hauptcharakter.

Die Überraschungen

Weil nicht viele große Titel erschienen, haben es auch ein paar echte Geheimtipps in die Topseller geschafft.

Trials of Fire: Da wäre zum Beispiel das Deckbuilding-Spiel Trials of Fire, in dem ihr drei Helden auswählt und mit ihnen durch eine verbrannte Welt zieht. Euren Champions könnt ihr zwischen den Gefechten neue Ausrüstung in die Hände drücken, die ihr bei der Erkundung findet.

The Slormancer: Oder schaut euch mal das Action-RPG Slormancer an, das hinter seiner Pixeloptik ein äußerst komplexes Kampfsystem versteckt, mit hunderten Skills, Upgrades und Waffen. Es befindet sich zur Zeit im Early Access und fährt jetzt schon 80 Prozent positive Nutzer-Reviews ein, nur an Abwechslung im Endgame fehlt es offenbar noch.

TaleSpire: Für die Pen&Paper-Fans unter euch ist ein ganz besonderes Juwel unter den Topsellern. Gerade in Zeiten, in denen viele Spielrunden digital stattfinden müssen, ist TaleSpire ein tolles Tool für Dungeon Master. Ihr könnt eure eigenen 3D-Welten zusammenbauen, unabhängig von eurem Spielsystem. Und da setzt ihr dann Figuren von Gegnern oder euren Spielern rein, schon im Early Access gibt's 150 Miniaturen zur Auswahl. Das Beste ist: Ihr könnt das Level ganz einfach während des Spielens verändern. Wollt ihr zum Beispiel eine Wand einstürzen lassen, um eine Schatzkammer dahinter zu offenbaren? Kein Problem!

Auch das knuffige Cozy Grove hat es in die Topseller geschafft, obwohl es sich nur für ganz bestimmte Spieler eignet:

0 4 Mehr zum Thema Cozy Grove ist das perfekte Spiel für den Feierabend

Wenn ihr lieber einen Blick in die Zukunft werft, dann empfehlen wir euch die Releases der Woche - diesmal sind mit Biomutant und Solasta: Crown of the Magister einige lang erwartete Spiele dabei.