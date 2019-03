The Divsion 2 und GameStar Plus haben eines gemeinsam: Man kann nie genug epischen Loot haben - nur dass der bei Ubisofts ausgezeichnetem Loot-Shooter in Form von besonderen Schießeisen daher kommt, bei unserem deutschlandweit einmaligen redaktionellen Angebot für professionellen Spielejournalismus als besonders wertige Artikel und Videos.



The Division 2 perfektioniert den Grind im Endgame

Tagtäglich verfallen Millionen Spieler einem Rausch. Sie metzeln sich durch die immer gleichen Kerker, hacken wahnhaft auf Erzvorkommen ein und führen die ewig gleichen Tätigkeiten aus. Aber wieso? Was steckt dahinter?



Report lesen: Grinding in Spielen - Der Reiz des Stumpfsinns

Wie viel Tom Clancy steckt in The Division 2?

Ein Schriftsteller und ein U-Boot-Kapitän gründen vor rund 30 Jahren ein Spielestudio – und wir blicken zurück auf die Zeit, als noch Tom Clancy drin war, wo »Tom Clancy« draufstand.



Report lesen: Legendäre Studios: Red Storm - Spiele der Patrioten

Seuche in The Division 2: Eine realistische Postapokalypse?

Die Liste an postapokalyptischen Spiele ist lang. Doch was fasziniert uns an der Endzeit? Woher rührt unsere Lust am Untergang? Und spielen wir denn nicht - die falsche Apokalypse?



Report lesen: Wie Spiele am »richtigen« Weltuntergang scheitern

The Division 2 der beste Loot-Shooter? Was ist mit Warframe?

Ein Spiel, das kein Publisher haben wollte, erschaffen von einem Studio am Rande des Ruins, zieht Jahre später Millionen Spieler in seinen Bann. Weshalb, ist gar nicht so leicht zu erklären.



Essay lesen: Faszination Warframe: Der geheimnisvolle Tenno-Kult

Oder mit Anthem? Auf der Suche nach dem Spaß

Unendliches Geschwafel in der Stadt der Schweigemönche, das perfekte Hinterteil, fliegende Küchenutensilien – und die Missionen sind wie Sex! Sascha spielt Anthem mit seiner Freundin Claire.



Essay lesen: Abenteuer in Anthem - »Ich bin ein Kühlschrank«

