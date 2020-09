The Mandalorian: Der Starttermin von Staffel 2 Ende Oktober steht fest

Am 30. Oktober 2020 geht es mit The Mandalorian weiter. Disney hat den Starttermin von Staffel 2 der Star-Wars-Serie offiziell bekannt gegeben. Einen ersten Trailer zu den kommenden Folgen gibt es derzeit noch nicht - der Release wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von The Mandalorian bekannt gegeben.

Wieso sich The Mandalorian nicht verspätet

Dass Staffel 2 von The Mandalorian im Oktober 2020 erscheinen soll, ist schon länger bekannt. Bereits vor einigen Wochen versicherte Showrunner Jon Favreau dann zusätzlich seinen Fans, dass sich die neuen Episoden der Star-Wars-Serie nicht verzögern werden - im Gegensatz zu vielen anderen aktuellen Film- und TV-Produktionen.

Der Grund dafür: Die zweite Season von The Mandalorian wurde bereits abgedreht, bevor zahlreiche Dreharbeiten (wie zum Beispiel auch von der Netflix-Serie The Witcher oder dem DC-Film The Batman) unterbrochen werden mussten. Entsprechend konnte das Mandalorian-Team die Postproduktion der neuen Folgen von zuhause aus zu vollenden.

Was passiert in Staffel 2 der Star Wars-Serie?

Worum genau sich Staffel 2 von The Mandalorian dreht, ist aktuell nicht bekannt. Fest steht unter anderem jedoch die Rückkehr von Moff Gideon (Giancarlo Esposito aus Far Cry 6 und The Boys), dessen aus The Clone Wars bekannte Waffe, das »Darksaber«, eine wichtige Rolle einnehmen soll.

Außerdem wissen wir bereits dank diversen Casting-Bekanntgaben, welche altbekannten Figuren des Star-Wars-Universums in Staffel 2 von The Mandalorian auftreten werden.

Solltet ihr euch diese Überraschungen nicht vorwegnehmen wollen, seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt!

In den kommenden Episoden steht das Live-Action-Debüt des Fan-Lieblings Ahsoka Tano an. In ihre Rolle schlüpft die Schauspielerin Rosario Dawson (Sin City, Death Proof). Angeblich soll Ahsoka Auftritt auf eine weitere TV-Serie für den ehemaligen Padawan von Anakin Skywalker vorbereiten. Diesbezüglich steht eine offizielle Bestätigung von Disney allerdings noch aus.

Außerdem soll mit Temuera Morrison (Star Wars: Episode 2 - Angriff der Klonkriege, Aquaman) Boba Fett in das Krieg-der-Sterne-Universum zurückkehren. Angeblich spielt er aber nicht nur den Kopfgeldjäger aus Das Imperium schlägt zurück, sondern verkörpert ebenfalls Captain Rex - eine Schlüsselfigur aus den Animationsserien The Clone Wars und Rebels.

Die Rückkehr von Boba Fett könnte dabei im Zusammenhang mit einem neuen Charakter stehen, der von Timothy Olyphant (Justified) gespielt wird: Cobb Vanth - ein Sheriff von Tatooine, der mit den den Aftermath-Romanen zum neuen Star-Wars-Kanon hinzugefügt wurde. Was Boba Fett mit Cobb Vanth zu tun haben könnte, könnt ihr in unserer Meldung zu dem Thema nachlesen:

Welche Star Wars-Serien kommen noch auf Disney+?

The Mandalorian ist nicht die einzige Star-Wars-Serie, die sich aktuell für den Streaming-Dienst Disney+ in Entwicklung befindet: Ein Projekt um Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) ist ebenfalls in Arbeit, während Cassian Andor (Diego Luna) aus Rogue One ein Spin-off spendiert wird.

Bestätigt wurde außerdem noch eine TV-Serie von Leslye Headland (Matrjoschka auf Netflix) sowie eine animierte Fortsetzung zu The Clone Wars und Rebels: The Bad Batch.

Einen Überblick über sämtliche Filme und TV-Serien, die sich für das Star-Wars-Universum aktuell in Entwicklung befinden, haben wir übrigens bereits für euch zusammengestellt. Ansonsten wird auch der Krieg der Sterne in Roman- und Comic-Form fortgesetzt: The High Republic ist die nächste, große Star-Wars-Ära, die im Januar 2021 ihren Anfang findet.