Im Gegensatz zum Konkurrenten Marvel lief es in der Vergangenheit bei DC weniger erfolgreich. Während das MCU einen Erfolg nach dem anderen einstreicht, hatten die ersten DCEU-Filme Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad und zuletzt Justice League wenig Zuspruch bei den Kritikern und Fans, was sich auch an den Kinokassen wiederspiegelte.

Erst Joker mit Joaquin Phoenix, der sich nicht in das Kino-Universum einordnet, brachte euphorische Kritiken und das große Geld.

Produzent J.J. Abrams steigt ins DC Universum ein

Warner Bros. vollzog in den vergangen Monaten bereits hinter den Kulissen einige Änderungen im DCEU, Stühle wurden gerückt und nach Zack Snyders Ausstieg zeigen sich andere für die Comic-Verfilmungen verantwortlich. Nicht zuletzt hat sich das Studio mit dem enormen Kinoerfolg von Joker endgültig von der Idee verabschiedet, Marvel nachzueifern und dreht auch wieder Filme, die für sich alleine stehen.

Hinzu kommt ein neuer First-Look-Deal mit dem Produktionsstudio Bad Robots von Star Wars-Regisseur und Erfolgsproduzent J.J. Abrams. Warner konnte sich vor wenigen Monaten im hart umkämpften Bieterkampf um das Studio durchsetzen. Damit verspricht man sich eine Reihe neuer und vielversprechender Ideen und Produktionen, vor allem fürs DC-Universum.

Neuer Superman mit Michael B. Jordan geplant?

Ein erstes Treffen mit Abrams gab es laut Variety bereits. Dabei kam dem Bericht nach auch ein DC-Film mit Michael B. Jordan als neuer Superman zur Sprache. Der Schauspieler ist als Gegenspieler Erik Killmonger aus Marvels Black Panther bekannt und könnte nun selbst zum Superheld werden.

Damit könnte er die Nachfolge von Henry Cavill als Man of Steel antreten. Gerüchten nach schaut sich Warner derzeit nach einer neuen Besetzung um, auch wenn Cavill zuletzt immer wieder öffentlich betonte, dass er gerne als Superman ins DC-Universum zurückkehren möchte.

Ob nun Michael B. Jordan sein Nachfolger wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Auch dürfte ein möglicher Superman-Film nicht vor 2023 erscheinen, schließlich soll Jordan zuvor in Black Panther 2 mitspielen, auch gibt es weder eine Produktion, noch einen Regisseur oder einen Release-Termin für den potentiellen Superman-Film.

Weitere Solo-Filme mit Catwoman geplant?

Derzeit werden bei Warner weitere Ideen für künftige DC-Filme diskutiert. Laut Variety kommen auch mögliche Spin-offs zu The Batman und Birds of Prey in Frage, in der neue Charaktere eingeführt werden. So besteht durchaus die Möglichkeit, dass künftig Zoë Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler oder Colin Farrell als Pinguin ihren eigenen Film erhalten. Entsprechende Verträge mit den Schauspielern gebe es angeblich schon.

Hinzu kommen die Filme Green Lantern Corps und The Flash, die schon seit Jahren auf der Wunschliste des Studios stehen aber nie so richtig voran kamen. Jetzt soll etwa Geoff Johns bis Ende des Jahres ein neues Drehbuch zu Green Lantern abliefern. Unterdessen arbeitet Warner an einer Green Lantern-Serie für den neuen Streaming-Dienst HBO Max, produziert von Greg Berlanti. Eine erfolgreiche Flash-Serie in Berlantis Arrowverse gibt es ja bereits.

R-Rating für Birds of Prey & The Suicide Squad

Im Kino geht es als nächstes mit den Sequels Wonder Woman 1984 und Aquaman 2 weiter. Zuvor kündigt Margot Robbie ihre Rückkehr als Harley Quinn in Birds of Prey an. Marvel-Regisseur James Gunn dreht unterdessen einen neuen Suicide Squad-Film und nach dem Joker erhält auch Batman einen Solo-Film - von Regisseur Matt Reeves mit Robert Pattinson als neuer Superheld.

Warner scheint nach dem Joker-Erfolg auch künftig offen für weitere R-Rating Filme zu sein, die sich explizit an ein erwachsenes Publikum richten. Laut dem Bericht von Variety soll jetzt auch Birds of Prey und The Suicide Squad ein R-Rating erhalten. Damit hebt man sich noch einmal deutlich von Marvel und Disney familienfreundlicher Ausrichtung ab.

Die nächsten DC-Filme mit Startterminen:

Birds Of Prey - 6. Februar 2020

- 6. Februar 2020 Wonder Woman 1984 - 4. Juni 2020

- 4. Juni 2020 The Batman - 25. Juni 2021

- 25. Juni 2021 The Suicide Squad - 6. August 2021

- 6. August 2021 Black Adam - 22. Dezember 2021

- 22. Dezember 2021 The Flash - 2021

- 2021 Aquaman 2 - 16. Dezember 2022

