Wer glaubt, dass er seinem Geldbeutel am Wochenende etwas Entspannung liefern kann, der täuscht sich. Denn auch bei frühlingshaften Wetter gibt es bei Steam, GOG und all den anderen Digitalplattformen wieder einmal echt viele Spielehits reduziert.

Welche davon besonders spannend sind, das verraten wir euch gleich. Aber wenn ihr doch lieber euer Konto schonen wollt, dann gibt es in diesen Tagen auch ein paar Gratis-Spiele. Die stellen wir euch im Video vor:

Jetzt kommen wir aber wirklich zu den Angeboten, die an diesem Wochenende in eurem Blickfeld sein sollten.

Highlight zum Wochenende: Skyrim - Special Edition

Genre: Rollenspiele | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release: 28. Oktober 2016 | Plattform: Steam | Preis: 16 (um 60 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 30. Mai 2022

Zugegeben: Eigentlich können wir es uns kaum vorstellen, dass es immer noch Spieler gibt, die gar kein Skyrim besitzen, sofern sie es jemals wollten. Immerhin ist das fünfte The Elder Scrolls bereits über zehn Jahre alt, existiert in verschiedenen Versionen und schaffte es auch völlig zurecht in unsere Liste der 100 besten PC-Rollenspiele.

Aber wer dennoch bislang um das Bethesda-Rollenspiel drumherum gekommen ist, der darf es sich an diesem Wochenende erneut überlegen, eventuell doch einen Blick zu wagen. Schließlich erwartet euch ein wirklich großes Open-World-Spiel, bei dem die eigentliche Handlung schnell in den Hintergrund rückt, weil man irgendwie auf einmal fünf Meter neben dem Feldweg etwas spannendes in der Ferne sieht und das erst einmal erkunden will. Und das geht über 150 Stunden so lang - bis einem einfällt, dass man eigentlich hier war, um irgendwelche Drachen zu bekämpfen.

Und wenn man noch mehr aus Himmelsrand quetschen will, dann gibt es ja noch eine Vielzahl von Mods. Mit denen gibt es dann eine schönere Grafik, neue und überarbeitete Gameplay-Mechaniken, komplett neue Inhalte und so viel mehr. Was bleibt uns da noch zu sagen? Außer, dass es sich auch heute noch lohnen kann, Skyrim auszuprobieren:

Legendary Sale bei Ubisoft

An dieser Stelle wollen wir außerdem noch einmal auf den Legendary-Sale bei Ubisoft hinweisen, der bis zum 31. Mai läuft. Dort sind zahlreiche aktuelle und weniger aktuelle Spiele des französischen Publishers reduziert, darunter Anno 1800, Assassin's Creed: Valhalla, The Division 2, Riders Republic und viele mehr.

Das Besondere am Sale ist der Gutschein-Code LEGEND22 , mit dem ihr 10 Euro ab einem Einkaufswert von 15 Euro spart. So könnt ihr noch einmal zusätzlich den Preis bei einigen Spielen stark reduzieren.

Epic Mega Sale

Aber auch im Epic Games danke könnt ihr dank einer Gutschein-Kombination noch bis zum 16. Juni kräftig sparen. Im laufenden Epic Mega Sale könnt ihr zusätzlich bei den reduzierten Spielen noch einmal weitere 25 Prozent sparen.

Wie genau das funktioniert und welche Spiele besonders von dieser Aktion profitieren, verraten wir euch in unserem Übersichtsartikel zum Epic Mega Sale:

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Abseits der genannten Highlights gibt es aber natürlich noch mehr Angebote, die wir für euch hier einmal in Kurzform zusammenfassen:

Angebote im Preisvergleich

Zu guter Letzt gibt es noch unseren gewohnten Preisvergleich. Auf einem Blick seht ihr die jeweiligen Angebote im Vergleich zu einigen Konkurrenzshops:

Ist an diesem Wochenende etwas für euch bei den Angeboten dabei? Oder lassen euch die aktuellen Rabattaktionen eher kalt? Vielleicht seid ihr derzeit auch noch mit einem anderen Spiel ausgiebig beschäftigt? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentare!