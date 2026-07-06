Horde oder Allianz? Ein WoW-Spieler wollte sich einst nicht entscheiden, pflückte sich mit Blumen auf Maxlevel und wurde zur Legende [Best of GameStar]

Der Pandare Doubleagent ist schon vor Jahren für seine Leveling-Methode in WoW berühmt geworden.

Wer in World of Warcraft die Höchststufe erreichen will, macht das normalerweise, indem er sich durch die dutzenden Gebiete questet, unzählige Gegner plättet oder den von Diablo 3 inspirierten Abenteuermodus Fäden des Schicksals spielt.

Ein besonders geduldiger und friedfertiger Spieler ging im Jahr 2020 jedoch seinen eigenen Weg: Der pazifistische WoW-Spieler Doubleagent hatte nur knapp drei Wochen nach dem Release der damals neuen Erweiterung Shadowlands die Maximalstufe erreicht, indem er einfach nur Kräuter pflückte und Erze abbaute.

Auf Level 60 ohne zu Kämpfen

Der friedfertige Pandaren-Mönch ist kein Unbekannter: Schon Jahre zuvor trotzte Doubleagent der obligatorischen Gewaltanwendung in Blizzards MMO. Erstmals berichteten wir 2018 über ihn, als er im Addon Battle for Azeroth nach 77 Tagen die damalige Höchststufe 120 erreichte.

Nachahmer fanden sich schnell, so gelang es einem anderen Spieler im Jahr 2021, Stufe 50 zu erreichen, ohne das Startgebiet zu verlassen.

11:40 Blizzard hat die Ankündigung versaut, aber WoW: Midnight wird trotzdem super!

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Auch Doubleagent hat bei seinem Pazifisten-Run im Jahr 2020 niemals das Startgebiet der Pandaren, die Wanderende Insel, verlassen - denn dies hätte dazu geführt, dass er sich einer der beiden verfeindeten Fraktionen Allianz und Horde hätte anschließen müssen. Mit seinem gewählten Namen ist das natürlich keine Option.

Allerdings verleihen die Rohstoffe auf der Wandernden Insel nur eine mickrige Anzahl an Erfahrungspunkten, sodass der äußerst entspannte Spieler insgesamt 18 Tage im Kreis laufen, Blumen pflücken und auf Erzbrocken draufklöppeln musste.

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Laut eigenen Aussagen benötigte er für den Weg von Level 1 bis 110 während WoW: Legion über 8000 Stunden und Millionen von geernteten Handwerksmaterialien, mit Battle for Azeroth kamen nochmal 77 Tage Spielzeit und eine unbekannte Anzahl an Stunden hinzu.

Wie viele Stunden er genau benötigte, legte er nicht offen - durch den vor Shadowlands erfolgten Level Squish und die gesunkenen XP-Anforderungen war er aber deutlich schneller als im letzten Addon.

Wir sind gespannt, ob Doubleagent pünktlich zum anstehenden Release des neuen Addon Midnight auch wieder einen neuen pazifistischen Durchgang startet, oder ob er inzwischen doch lieber zur Waffe greift und den unfreundlichen Zeitgenossen um ihn herum eins auf die Mütze gibt.

Hättet ihr die Geduld und die Leidensfähigkeit, euch an solch ungewöhnliche Herangehensweisen in Rollenspielen heranzutrauen? Oder habt ihr gar bereits schon einmal so etwas ähnliches gemacht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!