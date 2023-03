Amazon haut seltenes WoW-Mount, das bis zu 400 Dollar kostete, als Geschenk bei Prime raus

Der Große Kriegsbär ist ein guter Junge.

Ihr seid WoW-Fans und wollt euch 400 Tacken sparen? Dann dürften euch die Amazon Prime Gaming-Boni im April 2023 interessieren. Jetzt wird ein zuvor recht seltenes Mount verschenkt, für den Spieler zwischenzeitlich wirklich horrende Summen ausgegeben haben: der Big Battle Bear .

Diesen Mount sollten WoW-Fans nicht verpassen

Was macht diesea Mount so besonders? Der Big Battle Bear oder auch Große Kriegsbär ist ein Bär mit einem Sattel drauf, den euer Charakter in World of Warcraft reiten kann. Falls euch das noch nicht überzeugt, haben wir ein paar interessante Fakten für euch.

Der Big Battle Bear war zumindest bis heute relativ selten und damit heiß begehrt. Das haarige Ungetüm war nämlich nur im Zuge der Drums of War-Erweiterung des WoW-Sammelkartenspiels erhältlich und konnte dabei mit einer Chance von 1:264 gezogen werden. Wer auf den Großen Kriegsbären hoffte, musste also durchschnittlich 715 Dollar investieren, um den Mount ziehen zu können.

Entsprechend selten und gefragt war der Big Battle Bear bis heute, auch wenn er im direkten Vergleich zu modernen WoW-Mounts vielleicht gar nicht mal so teuer aussieht. Laut wowtcgloot wurde das mächtige Raubtier für bis zu 400 Dollar gehandelt. Im April 2023 gibt es den Großen Kriegsbären nun im Zuge des Prime Gaming-Programms als Geschenk.

So sichert ihr euch den Big Battle Bear via Prime Gaming: Der Big Battle Bear sollte ab sofort und bis zum 27. April 2023 bei Prime Gaming verfügbar sein. Um euch das Ungetüm zu sichern, müsst ihr euren Twitch- und Amazon Prime-Account und daraufhin euer Twitch mit dem Battle.Net-Konto miteinander verknüpfen. Damit sollte der Große Kriegsbär bereits ingame unter euren Mounts verfügbar sein.

Nicht das erste Mal: Übrigens hat Blizzard schon zuvor einen sehr seltenen und entsprechenden Mount im Zuge einer ähnlichen Aktion verschenkt. Für den Teufelsdrachen haben Spieler teilweise bis zu 3.000 US-Dollar hingeblättert, bis es ihn über Twitch-Drops umsonst gab. Unter WoW-Fans sorgte das für gemischte Gefühle.

Was haltet ihr davon, dass noch ein weiterer Mount verschenkt wird, der zuvor als äußert selten und wertvoll unter WoW-Spielern galt: Freut ihr euch über solche Aktionen oder würdet ihr lieber darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!