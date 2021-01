Das neue Jahr ist schon fast eine Woche alt, höchste Zeit also, dass ein paar neue Spiele im Xbox Game Pass für PC aufschlagen. Diesmal sind es fünf Neuzugänge, große Blockbuster fehlen, aber immerhin erscheint das neue Horrorspiel The Medium direkt zum Release auch im Abo.

Wir haben natürlich trotzdem alle wichtigen Infos zu den Spielen im Januar 2021 für euch gesammelt. Außerdem verraten wir euch, welche Spiele das Monats-Abo bald verlassen.

Injustice 2

Genre: Beat'em'Up

Release: 1. Dezember 2017

Im Game Pass ab: 7. Januar 2021

Injustice 2 mischt DC-Legenden mit Kämpfen nach bester Mortal-Kombat-Manier. Kein Wunder, immerhin stammen beide Spielereihen vom gleichen Entwicklerstudio, nämlich Netherrealm.

Ihr wählt zwischen verschiedenen (Anti)Helden und Bösewichten und gebt euch danach an ikonischen Schauplätzen volles Pfund aufs Maul, zum Beispiel in Gotham oder Atlantis. Für jeden Kampf erhaltet ihr Ausrüstung, mit der ihr eure Charaktere anpasst und verbessert.

Einen Story-Modus gibt es auch, der an die Ereignisse des Vorgängers Injustice: Götter unter uns anknüpft. Batman kämpft diesmal gegen die Superschurken-Truppe »The Society« und den Superman-Erzfeind Brainiac.

Unsere Kollegen von GamePro lobten Injustice 2 für seine aberwitzigen Kämpfe und nannten es eine »Verbeugung vor den Helden und Schurken aus dem DC-Universum«. Den Test haben wir euch auch oben im Info-Kasten verlinkt.

Neoverse

Genre: Action

Release: 19. Februar 2020

Im Game Pass ab: 14. Januar 2021

Neoverse ist ein Genre-Mix aus Actionspiel, Deck Building und Rogue-Lite, in dem ihr einen von drei Charakteren durch strategische Kämpfe steuert. Als Gegner treten euch über 70 verschiedene Monster entgegen, die jeweils spezielle Fähigkeiten und Eigenschaften besitzen.

What Remains of Edith Finch

Genre: Adventure

Release: 25. April 2017

Im Game Pass ab: 14. Januar 2021

In zehn Kapiteln erzählt What Remains of Edith Finch die Geschichte einer verfluchten Familie aus Washington. Immer wieder gibt's Zeitsprünge zwischen Gegenwart und dem 20. Jahrhundert, jede Episode endet mit dem Tod eines Familienmitglieds. Aber eigentlich ist Edith Finch gar kein Spiel über das Sterben, sondern über das Leben und all seine Facetten.

Spielerisch setzt das Adventure auf simple Mittel, setzt sie aber kreativ ein, sodass sich jedes Kapitel anders anfühlt. Dafür ist die Story umso eindringlicher. Im Test waren wir überrascht, wie lange die Botschaft von Edith Finch auch nach Spielende nachklingt.

YIIK: A Postmodern RPG

Genre: JRPG

Release: 17. Januar 2019

Im Game Pass ab: 14. Januar 2021

YIIK wird vermutlich nur eine kleine Nische ansprechen. Das JRPG sieht grafisch ziemlich speziell aus und hat auf Steam magere 119 Reviews, die außerdem nur »Ausgeglichen« ausfallen. Aber gut, laut seiner eigenen Beschreibung will das Spiel ja auch surreal und kantig sein, das scheint ihm durchaus zu gelingen.

Es geht um den Collegestudenten Alex, die knalligen 90er, eine Frau, die aus einem Aufzug verschwindet und Plattenspieler.

The Medium

Genre: Horror

Release: 28. Januar 2021

Im Game Pass ab: 28. Januar 2021

Das erste Next-Gen-Horrorspiel The Medium lässt euch in zwei Welten gleichzeitig wandeln. Ihr steuert die Protagonistin Marianne via Splitscreen durch die Realität und die Geisterwelt, die sich gegenseitig beeinflussen. Klingt nach einer coolen Idee und auch optisch macht das düstere Adventure einiges her. Warum wir große Hoffnungen für The Medium hegen, aber trotzdem noch ein paar dicke Fragezeichen sehen, lest ihr in unserer Preview:

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Am 15. Januar 2021 verschwinden zwei PC-Spiele aus der Bibliothek des Xbox Game Pass. Wenn ihr sie behalten wollt, könnt ihr sie mit 20 Prozent Rabatt kaufen.

Am 15. Januar 2021 verschwinden zwei PC-Spiele aus der Bibliothek des Xbox Game Pass. Wenn ihr sie behalten wollt, könnt ihr sie mit 20 Prozent Rabatt kaufen.

Eine komplette Liste aller Spiele des Xbox Game Pass für PC sowie alle Infos zum Spiele-Abo findet ihr in unserer FAQ.