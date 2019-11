Nach Anthem wieder Mass Effect? Bioware-Tweet lässt Fans hoffen

Nimmt sich der Rollenspiel-Entwickler Bioware nach Anthem wieder Mass Effect vor? Ein Tweet von General Manager Casey Hudson zum Fan-Feiertag am 7. November (N7) lässt zumindest darauf hoffen.

Hudson postete einige Artworks der Mass-Effect-Reihe und erklärte dazu, es gebe noch »so viele Ideen, was wir in Mass Effect tun wollen. So viele Konzeptzeichnungen wurden noch nicht zum Leben erweckt, so viele Geschichten noch nicht erzählt.«

Das klingt nach etwas mehr als einem Entwickler, der bloß in Erinnerungen schwelgt. Zumal Hudson wissen dürfte, welche Hoffnungen die Fan-Gemeinde von Mass Effect hegt: Einen Nachfolger zum 2017er Mass Effect: Andromeda, im Prinzip also ein Mass Effect 5 zu bekommen.

Schon zum N7-Tag im Jahr 2018 nährte eben jener Casey Hudson Spekulationen, indem er mit einer bedeutungsschweren Geste betonte, wie sehr sich das Team auf das nächste Mass Effect freue. Dass da also etwas kommt, kann mit ein wenig Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Bleibt nur die Frage, wann genau wir mehr dazu erfahren könnten.

We have so many ideas for things we want to do in #MassEffect, so much concept art that hasn't yet been brought to life, and so many stories yet to tell. #N7Day pic.twitter.com/gDXbYComCC