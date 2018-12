Eigentlich sollte das Overture-Update für Battlefield 5 gestern erscheinen. Da einige Fehler entdeckt wurden, die man vorher beheben wollte, verschob man es auf unbestimmte Zeit. Jetzt ist der Patch aber doch recht zeitnah erschienen. Ihr könnt ihn seit heute morgen, 9 Uhr herunterladen und seit 10 Uhr mit den neuen Inhalten losspielen.

Die Fehler bezogen sich offenbar auf die Stabilität des Clients und der Serversoftware. Mittlerweile scheinen sie behoben zu sein. Inhaltlich bringt das Update mit »The Last Tiger« eine neue War Story für den Singleplayer mit, sowie die neue Multiplayer-Karte »Panzerstorm« und den Trainingsbereich. Zusätzlich liefert es Bugfixes, sowie kleinere Anpassungen an Maps, Spielmodi, Soldaten, Fahrzeugen, Waffen, Gadgets, und dem UI mit.

Darüber hinaus wurden die Gesamt-Stabilität und die Performance beim Raytracing verbessert. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der nächsten Seite. Schon vorher gab es in Vorbereitung an den ersten DLC Arbeiten an Stabilität und Team-Balance. Außerdem nimmt DICE Änderungen an der Time to Kill und Time to Death im Weltkriegs-Shooter vor.