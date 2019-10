Der Release von Call of Duty: Modern Warfare steht vor der Tür, am Freitag um 03:00 Uhr morgens erscheint Modern Warfare weltweit nahezu zeitgleich. Jetzt gab Entwickler Infinity Ward auf Twitter eine neue Info über den Fortschritt im Multiplayer bekannt: »Zum ersten Mal überhaupt könnt ihr durch die Kampagne XP verdienen und exklusive Ausrüstung für Multiplayer und Special Ops freischalten.«

#ModernWarfare launches in less than 24 hours! Jump into Campaign, Special Ops, and Multiplayer, and starting Friday night grab your friends for Ground War! And, for the first time ever, you can earn XP and unlock exclusive gear for Multiplayer and Special Ops through Campaign!