Call of Duty ist frisch in die neue Season 6 gestartet, die technischen Probleme zum Start sind behoben. Jetzt steht euch erstmal nichts mehr im Weg, wenn ihr die zwei neuen Waffen von Modern Warfare und Warzone ausprobieren wollt. Und mit Tipps und Infos von den CoD-Experten findet ihr noch schneller das passende Setup und die besten Attachments.

Das sind die beiden neuen Knarren in Season 6:

Vermutlich wird im Lauf der nächsten Wochen noch eine dritte Waffe dazukommen. Zumindest in der Vergangenheit waren es stets drei neue Knarren pro Season. Dataminer wollen schon herausgefunden haben, um welche gefürchtete Waffe es sich dabei handelt.

So bekommt ihr sie: Dieses Scharfschützengewehr bekommt ihr, wenn ihr im Battle Pass Rang 15 erreicht. Egal ob ihr die kostenlose oder gekaufte Variante besitzt.

Aktueller Bug: Momentan gibt es einen Ammo-Glitch bei der SP-R 208, der den Bullet Drop auf Null setzt - die Kugel verliert also nicht mit zunehmender Entfernung an Höhe, sondern fliegt auf einer geraden Linie weiter. Ihr müsst also nur auf den Gegner zielen und abdrücken, ohne wie bei anderen Waffen das Absinken einzurechnen. Zumindest wenn ihr bestimmte Munition benutzt. Dieser Bug wird wahrscheinlich bald behoben.