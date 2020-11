Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare ist zu Ende, am 23. November lief der Battle Pass aus. Wie geht es jetzt weiter? Kommt noch eine Season 7 oder verabschieden sich die Entwickler von regelmäßigen Updates? Und was passiert jetzt mit Warzone? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und sammeln alle Infos, die bisher bekannt sind.

So geht es mit Modern Warfare weiter

Kommt eine 7. Season? Obwohl es einige Hinweise darauf gab und Dataminer angeblich noch eine Season 7 entdeckt hatten, sieht es aktuell nicht danach aus. Bisher wurde kein Starttermin veröffentlicht, es gibt auch keine Roadmap oder Ankündigungen.

Kommt also kein neuer Inhalt mehr? Doch, es wird weiterhin neuer Content für Modern Warfare veröffentlicht. Das bestätigte ein Lead VFX Artist von Entwickler Infinity Ward bei Twitter. Allerdings bleibt vorerst unklar, wie genau das in Zukunft abläuft.

"Es wird neuer Content kommen. Ich weiß nur nicht, wie es offiziell genannt wird. Ich hoffe, es werden bald Informationen veröffentlicht, damit die Leute wissen, was passiert."

Welche neue Inhalte erscheinen für MW? Das ist bisher unbekannt. Spieler entdeckten einige entdeckten einige Waffen, die bisher noch nicht im normalen Spiel zugänglich sind. Möglicherweise werden diese noch freigeschaltet. Auch das in der Roadmap von Season 6 angekündigte Butterfly-Messer fehlt immer noch.

Gibt es einen neuen Battle Pass für MW? In Zukunft teilen sich Modern Warfare, Warzone und Cold War den Fortschritt beim Battle Pass. Ihr könnt Inhalte in allen drei Spielen freischalten, viele sind aber nur in zwei Spielen nutzbar. Wie genau das recht komplexe neue System funktioniert, erklären wir in einem eigenen Artikel:

Was passiert mit Warzone?

Gibt es neue Seasons in Warzone? Es sieht danach aus, als ob sich Warzone dem Season-Modell von Cold War anschließt. Die 1. Season startet am 10. Dezember und an diesem Datum sollen sämtliche Waffen des neuen CoD auch im Battle Royale verfügbar werden. Weitere Seasons für Cold War sind bestätigt, also könnt ihr wohl auch weiterhin in Warzone alle paar Wochen mit größeren Updates rechnen.

Welche neuen Inhalte bekommt Warzone? Die Operators aus Cold War sind bereits spielbar, außerdem kommen alle neuen Waffen auch ins Battle Royale, was das Arsenal deutlich vergrößert. Die AK-47 wird es dann beispielsweise in doppelter Ausführung geben. Ob auch die von Fans heiß erwartete neue Map erscheint, ist noch nicht bekannt. Die Hinweise verdichten sich allerdings.

Mehr zur Integration von Cold War und Warzone erfahrt ihr hier in unserem ausführlichen FAQ:

Wir halten euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden, sobald es neue Ankündigungen gibt. Immerhin ist jetzt klar: Modern Warfare wird auch weiterhin unterstützt, wenn auch anders als bisher. Der Shooter läuft immer noch stark, obwohl der Nachfolger Cold War bereits durchgestartet ist. Redakteurin Elena erklärt in ihrer Kolumne, warum das ein großes Problem ist.