Auf in den Pazifik: Call of Duty Warzone läutet ab dem 8. Dezember seine bereits dritte Season 1 ein. Dieses Mal verschmilzt das Battle Royale mit Call of Duty: Vanguard und bringt große Änderungen mit sich, wie auch Charlie Intel berichtet. Dazu zählt unter anderem eine ganz neue Map.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir für euch alle Infos rund um Release, neuen Waffen, Gulag, dem neuen Anti-Cheat-System und vieles mehr zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis

Mit dem Trailer könnt ihr euch außerdem schon einen Druck von Season 1 machen:

Alle Infos zu Season 1 von CoD Warzone: Pacific

Start: Wann erscheint Season 1?

Der Release des Updates findet am 8. Dezember 2021 statt. Eine Uhrzeit gibt es noch nicht, aber vermutlich wird der Startschuss wie bei früheren Seasons in den Morgenstunden erfolgen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Infos zur Größe. Allerdings rechnen wir damit, dass das Update aufgrund der zahlreichen neuen Inhalte etwas größer ausfällt - immerhin gibt es eine komplett neue Map und zahlreiche Inhalte aus Call of Duty: Vanguard werden eingepflegt.

Map: Wann kommt die neue Map?

Die wohl wichtigste Änderung ist die neue Map Caldera, die eine tropische Insel mitten im Pazifik ist, und Verdansk komplett ersetzt. Alle Infos zur neuen Map haben wir für euch hier gesammelt:

23 1 Mehr zum Thema CoD Warzone: Alle Infos zur Pazifik-Map Caldera

Caldera erscheint direkt am 8. Dezember mit dem Pacific-Update für Call of Duty: Warzone - aber ist nicht direkt zu Beginn für alle spielbar. Stattdessen können am Releasetag erst einmal nur Besitzer von Call of Duty: Vanguard die neue Karte ausprobieren.

Spieler ohne Call of Duty: Vanguard können hingegen erst am 9. Dezember mit der neuen Map einsteigen. Zuvor steht ihnen lediglich Rebirth Island in zwei speziellen Playlists (Resurgences und Mini Royale) zur Verfügung. Nach 24 Stunden verschwindet die kleine Battle Royale-Map und wird erst später wieder hinzugefügt.

Waffen: Was kommt neu ins Spiel?

Mit der Zusammenlegung mit Call of Duty: Vanguard kommt eine riesige Ladung neuer Waffen ins Spiel. Genauer gesagt sieht die Aufteilung wie folgt aus:

38 Waffen aus Call of Duty: Vanguard

2 weitere noch unbekannte Waffen aus dem Battle Pass von Season 1

Einen Teil der Waffen aus CoD Vanguard seht ihr hier:

Call of Duty: Vanguard - Erste Waffen-Auswahl aus dem Multiplayer ansehen

Vanguard Royale: Neuer Playlist-Modus

Mit der Einführung von Caldera gibt es in Call of Duty: Warzone außerdem zum klassischen Battle Royale noch den speziellen Modus Vanguard Royale. Dort erwarten euch die folgenden Neuerungen:

Fokus auf Vanguard: Waffen, Loadouts und Operator gibt es hier nur aus der Vanguard-Ära - alle anderen Inhalte sind hier ausgeschlossen.

Waffen, Loadouts und Operator gibt es hier nur aus der Vanguard-Ära - alle anderen Inhalte sind hier ausgeschlossen. Exklusive Fahrzeuge: In Vanguard Royale findet ihr Kampfflugzeuge, Flakgeschütze, Anti-Air-LKWs und weitere Fahrzeuge, die exklusiv nur in diesem Modus zur Verfügung stehen.

In Vanguard Royale findet ihr Kampfflugzeuge, Flakgeschütze, Anti-Air-LKWs und weitere Fahrzeuge, die exklusiv nur in diesem Modus zur Verfügung stehen. Weitere Änderungen: Anpassungen der Radien und Zeiten für die tödliche Zone und zusätzliche In-Game-Events bei jeder Zonenänderung. Darüber hinaus wird es auf der Map noch mehr exklusive Gegenstände und Vertragsbelohnungen geben.

Loadouts und Perks: Was ändert sich?

Auch in Sachen Balance greifen die Entwickler mit Season 1 wieder ein. Bisher gibt es aber keine ausführlichen Details zu den einzelnen Änderungen, nur soviel:

Dead Silence wird abgeschwächt

wird abgeschwächt Stopping Power Rounds werden komplett aus dem Spiel entfernt

werden komplett aus dem Spiel entfernt Stun Granaten und Heartbeat Sensor werden ebenfalls abgeschwächt

Nahkampfwaffen sollen stärker werden, vor allem die beidhändig geführten Waffen Kali Stick und Sai

Loadout-Drop Markers können nur noch von Kaufstationen erworben werden, nachdem das Loadout Drop Event gestartet ist

Mehr Schaden für tödliche Ausrüstungsgegenstände, darunter ein erhöhter Wirkungsradius der Snapshot Grenade

die Stim-Spritze gibt nun zusätzlich einen leichten Bewegungsboost

die Decoy Grenade enthält nun Gummigeschosse, die gerade genug Schaden verursachen, um Gegner zu stören

Gulag: Was gibt es Neues?

Das Gulag gibt euch in Call of Duty: Warzone bekanntermaßen die Möglichkeit, nach dem Ableben noch ein weiteres Mal in den Kampf zurückzukehren. Mit dem Pacific-Update gibt es hier nun eine große Änderung:

Der Spieler, der das Duell im Gulag gewinnt, erhält bei seiner Rückkehr auf dem Schlachtfeld zusätzlich die Ausrüstung, die ihm im Gulag gewährt wurde. Das gilt auch für die verbliebene Munition und Ausrüstung - Effizienz zahlt sich also zukünftig aus.

Anti-Cheat: Wann kommt Ricochet?

Für PC-Spieler besonders wichtig ist die Einführung von Ricochet, dem neuen Anti-Cheat-System von Call of Duty: Warzone. Der neue Kernel-Treiber wird mit dem ersten Tag des Updates zur Pflicht. Wie genau Ricochet Cheats verhindern soll, haben wir für euch hier zusammengefasst:

68 4 Mehr zum Thema CoD Warzone: Alle Infos zum Anti-Cheat

Für Call of Duty: Vanguard wird Ricochet erst mit einem späteren Update aktiv. Wann genau, das lässt Activision noch offen.

Welche Änderungen gibt es noch?

Zusätzlich zu den großen Änderungen bringt das Pacific-Update für Call of Duty: Warzone noch ein paar weitere, die auf keinen Fall untergehen sollten. Wir fassen zusammen:

Gas Kanister: Auf Caldera findet ihr nun aufnehmbare Kanister, die bei der Explosion ein Gas ausstoßen, welches der tödlichen Zone ähnelt. Allerdings benötigt ihr zum Tragen des Kanisters beide Hände und Gegner können das Fass in eurer Hand zum Explodieren bringen.

Auf Caldera findet ihr nun aufnehmbare Kanister, die bei der Explosion ein Gas ausstoßen, welches der tödlichen Zone ähnelt. Allerdings benötigt ihr zum Tragen des Kanisters beide Hände und Gegner können das Fass in eurer Hand zum Explodieren bringen. Seichtes Wasser: Auf Caldera gibt es Stellen mit sehr flachem Gewässer, durch welches ihr problemlos laufen könnt. Fußabdrücke werden dadurch schwieriger zu sehen, selbst für Feinde mit dem Tracker Perk. Zusätzlich erhaltet ihr temporär den Effekt des Cold Blooded Perks, sofern ihr im Wasser kriecht. Hinlegen könnt ihr euch allerdings nicht. Darüber hinaus sorgen Feuereffekte im Wasser für Rauch, was als taktische Maßnahme verwendet werden kann.

Auf Caldera gibt es Stellen mit sehr flachem Gewässer, durch welches ihr problemlos laufen könnt. Fußabdrücke werden dadurch schwieriger zu sehen, selbst für Feinde mit dem Tracker Perk. Zusätzlich erhaltet ihr temporär den Effekt des Cold Blooded Perks, sofern ihr im Wasser kriecht. Hinlegen könnt ihr euch allerdings nicht. Darüber hinaus sorgen Feuereffekte im Wasser für Rauch, was als taktische Maßnahme verwendet werden kann. Neue Verträge: Supply Drop lässt eine Kiste mit wertvoller Ausrüstung über der Map ab, die jeder sehen kann - aber nur das Team mit dem Auftrag erhält den exakten Standort. Big Game Bounty macht hingegen den Operator mit den meisten Kills zum Ziel, während der Top Secret Contract seine Aufgabenstellung erst nach dem Aufnehmen offenbart.

lässt eine Kiste mit wertvoller Ausrüstung über der Map ab, die jeder sehen kann - aber nur das Team mit dem Auftrag erhält den exakten Standort. macht hingegen den Operator mit den meisten Kills zum Ziel, während der seine Aufgabenstellung erst nach dem Aufnehmen offenbart. Neue Public Events: Restocks und Resurgences werden aus Rebirth Island für Caldera übernommen, ebenso wie Cash Drops aus dem Operation: Flashback Event. Außerdem werden bestimmte Waffenkisten abgeworfen, die unter anderem Blueprints aus Verdansk beinhalten.

Battle Pass: Das solltet ihr wissen

Natürlich wird auch die Season 1 des Pacific-Updates für Call of Duty: Warzone wieder einen kostenlosen und einen Premium-Battle-Pass bieten. Durch Erfahrungspunkte, die ihr in Matches sammelt, steigt ihr im Rang auf und schaltet neue Belohnungen frei.

Waffen stecken dabei für gewöhnlich in der Free-Version, während es die meisten kosmetischen Inhalte nur in der kostenpflichtigen Variante gibt. Welche Inhalte dieses Mal im Fokus stehen, haben die Entwickler noch nicht verraten.

Klar ist aber: Der Pass wird wieder 1.000 CoD-Punkte (entspricht etwa 10 Euro) kosten. Alternativ gibt es ein Paket für 2.400 Punkte (etwa 20 Euro), bei dem direkt die ersten 20 Ränge freischaltet sind.

Was gibt es vor Season-Start zu tun?

Bis zum Release von Season 1 von Call of Duty: Warzone könnt ihr euch auf Abschiedstournee in Verdansk begeben:

3 0 Mehr zum Thema CoD Warzone: Das Ende der Verdansk-Map ist nah, alle Infos zum Abschieds-Event

Dabei bietet sich besonders das Event Secrets of the Pacific an, bei dem ihr euch auf eine passende Schnitzeljagd zur neuen Map begebt. Was ihr dabei beachten müsst, wo ihr die einzelnen Informationsfetzen findet und welche Belohnungen es gibt, verraten wir euch im Guide zu Screts of the Pacific.

Nun seid aber ihr gefragt: Was denkt ihr über die Season 1, dem Pacific-Update, von Call of Duty: Warzone? Werdet ihr wieder einsteigen oder lässt euch das Gezeigte bisher kalt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!