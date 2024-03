Ihr habt das beste Gothic aller Zeiten gewählt - und es gewinnt natürlich Arcania: Gothic 4!

Arcania: Gothic 4 gilt bis heute als wegweisender Rollenspiel-Meilenstein.

Trotz der Schließung des Studios sind wir uns sicher: Piranha Bytes wird ewig leben. Zumindest auf irgendeine Art und Weise, beispielsweise durch eine Neuformierung der ehemaligen Devs. Oder aber, weil Gothic und Co. hier in der GameStar-Redaktion und auch in unserer Community immer irgendwie fortbestehen werden.

Bestes Beispiel: Unsere jüngste Community-Umfrage, in der wir von euch wissen wollten, welches Gothic ihr am besten findet. Über 7.500 Leute haben mitgemacht und die Abstimmung endete ziemlich eindeutig: Natürlich gibt's keinen besseren Serienteil als Arcania: Gothic 4, den krönenden Abschluss der Jowood-Ära, der dann mit Fall of Setarrif sogar noch ein Addon-förmiges I-Tüpfelchen spendiert bekam.

Arcania: Gothic 4 ist sogar so gut, dass wir es am 1. April 2021 in die Top 10 unserer besten Rollenspiele aller Zeiten gewählt haben. Na, wenn das mal nichts heißt. User JohnnyBeetle drückt ebenfalls Bewunderung aus:

Kann mich nicht zwischen Götterdämmerung und Gothic 4 entscheiden :( Beide großartig. GameStar-Nutzer JohnnyBeetle

Das Ranking unserer Community

Okay, Scherz beiseite: Sage und schreibe 0 Prozent unserer Community sind der Meinung, dass Fall of Setarrif das beste Gothic aller Zeiten ist. Für das Grundspiel von Gothic 4 sieht es schon rosiger aus, hier votieren immerhin 1 Prozent von euch, dass Arcania besser ist als alle Gothic zuvor. Man kann also sagen: 62 Leute in unserer Community sind trollende Frechdachse. Außer ihr meint es ernst, dann wollen wir in den Kommentaren aber ein paar Argumente hören, was Arcania so sagenhaft gut macht.

Der Rest des Rankings fällt so aus, wie wir es erwartet haben:

Gothic 2 mit Nacht des Raben: 60 Prozent, 4.521 Stimmen. Gothic 1: 18 Prozent, 1.348 Stimmen. Gothic 2 ohne Nacht des Raben: 12 Prozent, 892 Stimmen. Gothic 3: 8 Prozent, 638 Stimmen. Gothic 3 - Götterdämmerung: 1 Prozent, 75 Stimmen. Gothic 4: Arcania, 1 Prozent, 62 Stimmen. Gothic 4: Fall of Setarrif: 0 Prozent, 36 Stimmen.

Wenn ihr wissen wollt, was damals hinter den Kulissen der Spiele passiert ist und welche Geheimnisse Autor Martin Dietrich im Gespräch mit Piranha Bytes aufdecken konnte, legen wir euch wärmstens unsere große Report-Reihe ans Herz:

Spannend ist das Wettrennen zwischen Gothic 1 und Gothic 2, beides fantastische Spiele. Der zweite Teil behält bei euch die Nase vorn, Plus-User Lyk2 bringt es gut auf den Punkt:

Ich liebe Gothic mit der Barriere, die hin und wieder aufleuchtet und grummelt, vor allem nachts, wenn man im Alten Lager sitzt. Aber Gothic 2 mit Die Nacht des Raben war einfach nahezu perfekt von vorne bis hinten. GameStar-Nutzer Lyk2

Auch im Stechen zwischen Gothic 2 mit oder ohne Addon wählt ihr klar den härteren Weg: Obwohl Die Nacht des Raben den Schwierigkeitsgrad von Gothic 2 massiv hochkurbelt, gefällt euch die Gesamterfahrung mit der zusätzlichen Jharkendar-Region besser als die reine Reise nach Khorinis.

1:24:03 Gothic wird Piranha Bytes überleben - trotz oder wegen des Remakes

Und Gothic 3? Das staubt immerhin 638 Stimmen ab, denn seit Release hat sich der damals sehr umstrittene dritte Teil diverser Community-Patches stark rehabilitiert. Übrigens auch für einige hier bei uns.

Dass die alte Piranha-Bytes-Crew jemals ein weiteres Gothic entwickeln wird, ist wohl unwahrscheinlicher als ein Call of Duty ohne Mikrotransaktionen. Aber nichts und niemand kann uns jemals die Erinnerungen nehmen, die wir in den ersten Gothics gesammelt haben. In diesem Sinne: Lasst uns Wildschweine jagen gehen.