Der Youtube-Kanal des Filmemachers Gage Allen hat bereits Anfang Januar einen Kurzfilm veröffentlicht, der komplett in Multiplayer-Partien von Battlefield 5 und Battlefield 1 aufgenommen wurde. Wie der Vorspann vermerkt, wusste keiner der zu sehenden Spieler, dass sie gerade für einen Film herhalten. Das Werk trägt denn auch den passenden Titel »This is Battlefield«, zu Deutsch »Das ist Battlefield«.

Das enthält der Kurzfilm: Zu den Bildern von verschiedenen Ingame-Schlachtfeldern des Ersten und Zweiten Weltkriegs spricht eine Stimme aus dem Off voller Pathos über den Sinn des Krieges und Werte wie Pflicht und Ehre. Dazu erklingt dramatische Musik, die das Geschehen unterstreicht. Insgesamt hat das Werk die Qualität eines Spiele-Trailers.

Mehr zur Story von Battlefield 5: Die meisten der »Kriegsgeschichten« in Battlefield 5 sind nicht besonders spannend erzählt und fühlen sich beliebig an, wie unser Singleplayer-Test zu Battlefield 5 erklärt. Allerdings konnte uns die im Rahmen der »Tides of War« nachgereichte Geschichte Der letzte Tiger durch emotionale Tiefe und erdrückendes Setting überzeugen.

