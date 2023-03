Diablo 4 hat viele von euch in der Beta begeistert - aber ihr habt auch deutliche Kritik

Wie gut hat euch die zweite Beta von Diablo 4 gefallen? Diese Frage haben wir euch in unserer Umfrage gestellt. Jetzt sind genügend Antworten eingetrudelt - vielen Dank fürs fleißige Abstimmen!

Das Ergebnis zeigt: Die überwiegende Mehrheit von euch hatte Spaß mit der Beta. Aber trotzdem äußern viele aus der GS-Community auch Kritik am Rollenspiel. Schauen wir uns die Abstimmung mal genauer an.

Diablo 4 hat vom 24. bis 27. März die Höllenpforten für alle Interessierten geöffnet. Viele von euch haben die Chance genutzt, schon mal in den ersten Teil der Shared World und der Story um Dämonenmutter Lillith und ihre Schergen reinzuspielen.

So lautet eure Meinung in der GS-Umfrage, Stand jetzt sind es 2.694 Abstimmungen:

34 Prozent aller Stimmen bescheinigen der Beta ein »Gut«, fast genauso viele (32 Prozent) fanden sie sogar »Sehr gut«. Damit fallen genau zwei Drittel der Abstimmungen positiv aus.

16 Prozent fanden die Beta ganz okay und stimmten für »Geht so«. »Nicht so gut« oder »Gar nicht gut« kommt das Spiel nur bei 8 Prozent aller Teilnehmenden weg, die restlichen Stimmen entfallen auf diejenigen, die noch nicht zum Spielen gekommen sind.

Noch viel spannender als die reinen Zahlen sind natürlich eure Kommentare! Die verraten, dass die Wahrheit ein Stück komplexer ist, als die Abstimmung vermuten lässt.

Der Kommentar mit den meisten Upvotes stammt von Kelturion und ist ein sehr ausführliches, gemischtes Fazit zur Beta. Positiv hervorgehoben werden die Grafik, der Spielsound, das Diablo-Feeling und das Storytelling, das cineastischer ausfällt als in den Vorgängern.

Neutral bewertet Kelturion die MMO-Elemente wie die Shared World. Das falle nicht stark auf. Die großen Kritikpunkte finden viel Zustimmung: Technisch sei die Beta noch durchwachsen, Nebenquests und kleine Dungeons langweilig und das Level-Scaling zerstöre jedes Fortschrittsgefühl. Dadurch, dass Gegner mitleveln, spüre man kaum, dass der eigene Held stärker werde - ein Punkt, der auch in vielen anderen Kommentaren genannt wird.

Ein weiterer Kritikpunkt, den ihr immer wieder nennt, ist der Soundtrack von Diablo 4: Die Ingame-Musik überzeugt viele von euch offenbar nicht, sondern wirkt auf sie generisch.

Auf unserem neuen Kanal GameStar Talk sprechen wir darüber, welche Hoffnungen und Bedenken wir noch hegen:

Aber es gibt natürlich auch sehr positive Stimmen, die zu bedenken geben, dass ja nur die ersten 25 Level spielbar waren, noch große Teile der Welt verborgen blieben und Diablo ohnehin vom Endgame lebt. Cerathica schreibt:

Für Chia103 dagegen ist das Endgame gar nicht mehr so wichtig, weil Diablo 4 jetzt schon so gut sei - trotz vorheriger Bedenken:

Eigentlich wollte ich mich auf Diablo 4 nicht so freuen aber die Beta hat mich eines besseren gelehrt. Selbst mit der Beta hätte ich locker vier Wochen meinen Spaß. Wenn das Endgame nicht so toll werden sollte, werde ich trotzdem locker 2-3 Monate eine gute Zeit in Diablo 4 verbringen. Die Atmosphäre, die Grafik, das wuchtige Gameplay. Und ich will wirklich wissen wie die Story weitergeht.