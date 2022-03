Die Dunkelkavallerie kann vor allem am Anfang ein ziemlicher garstiger Widersacher sein. Obendrein taucht der optionale Boss danach auch noch an fünf weiteren Stellen in Elden Ring auf. Ein findiger Spieler hat zumindest für den Reiter in Limgrave eine äußerst effektive Methode zur Bekämpfung herausgefunden.

Falls ihr die Dunkelkavallerie schon längst besiegt habt, dafür aber Radahn euch die Hölle heiß macht, haben wir auch für diesen Boss einen Trick für euch, der euch den Kampf um einiges erleichtern sollte:

Die Brücke ist euer bester Freund

Der Reddit-User YMabDaroganCont zeigt in seinem Video wie er die KI gekonnt austrickst. Während des Kampfes müsst ihr nämlich lediglich über die kleine Brücken-Mauer springen, um auf einem Vorsprung zu landen. Kleiner Tipp: Der Vorsprung ist nicht besonders groß, weshalb es duetlich einfacher ist vorher von seinem Gaul abzusteigen.

Sobald die Dunkelkavallerie eure Position anvisiert und auf euch zureitet, wird er versuchen euch zu attackieren. Jetzt müsst ihr nur noch warten bis sein Sprungangriff getriggert wird. Ihr müsst nun nur noch nach oben schauen und zusehen wie der Boss über euch hinweg in den Abgrund springt. Hat alles geklappt solltet ihr mit 2.400 Runen und der Kriegsasche Repeating Thrust belohnt werden.

Fundort der Dunkelkavallerie

Begebt euch in Limgrave zu dem Ort der Gnade, welches sich direkt unter dem Banditenlager befindet und lasst die Zeit bis Mitternacht vergehen. Die Dunkelkavallerie erscheint nämlich an allen sechs Punkten nur in der Nacht. Reitet den Weg gen Süden bis ihr die besagte Brücke aus dem Video erreicht.

Hattet ihr Probleme mit dem berittenen Ritter und habt den Trick ausprobiert? Oder habt ihr ihn in einem ehrenhaften Duell zu Pferd besiegt? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen!