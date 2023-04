Elden Ring liegt bei einem extrem ungewöhnlichen Ranking ganz vorn: Gaming-Tattoos!

Da auf Tik Tok seit einiger Zeit der Hashtag gamingtattoo trendet, hat der Onlineshop für Pflegeprodukte Humanery eine Studie über die beliebtesten Gaming-Tattoos im Internet gestartet. Im Rahmen der Studie wurden die beliebtesten Spiele als Tattoo-Motiv des bisherigen Jahres ermittelt, und Elden Ring zum Sieger gekrönt.

Welche Spiele sind am beliebtesten?

Die Studie wertete die Daten zu 165 Spielen und 60 Charakteren aus. Dabei wurden Suchanfragen aus dem Jahr 2023 betrachtet und der prozentuale Anstieg der Anfragen verglichen. Wenig überraschend ist die Platzierung von Elden Ring, angesichts seines enormen Erfolgs.

Mit etwa 1.900 monatlichen Suchanfragen auf Google hat es einen Interessenzuwachs von 310 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Somit ist es das beliebteste Tattoo-Motiv im Internet. Außerdem hat #eldenringtattoo immerhin 67.000 Views pro Monat bei Tik Tok erreicht. Welche Motive etwa schon gestochen werden, zeigt ein Twitter-User:

Den zweiten Platz belegt das Story-Meisterwerk The Last Of Us. Zwar erzielt es nur knapp 1.000 monatliche Suchanfragen auf Google, jedoch hat es immerhin einen Beliebtheitszuwachs von 296 Prozent erzielen können. Wie sich andere Spiele platziert haben, seht ihr hier:

Tattoos finden immer wieder Eingang in die Gaming-Welt, oft auch auf humorvolle Weise, wie in manchen dieser Geschichten:

Habt ihr auch Gaming-Tattoos oder überlegt euch eines anzuschaffen? Unabhängig davon ob es für euch in Frage kommt, für welches Spiel würdet ihr euch am ehesten ein Tattoo stechen lassen? Und wo würdet ihr es platzieren? Könnt ihr verstehen warum gerade Elden Ring so beliebt als Motiv ist? Schreibt es gerne in die Kommentare!