gamescom 2019: In welcher Halle kann ich welches Spiel spielen?

Vom 20. bis 24. August findet die gamescom 2019 in Köln statt. Bei den zahlreichen Anspielmöglichkeiten ist es umso wichtiger einen Plan davon zu haben, was ihr wo anspielen könnt, um eure Zeit optimal einzuteilen. Immerhin werden auch die Warteschlangen bei manch größeren Titeln etwas länger sein. Wir helfen euch weiter und listen hier alle anspielbaren Titel nach Halle sortiert auf.

Keine Lust auf's Anstehen? Auch auf der diesjährigen gamescom könnt ihr euch für so genannte Fastpässe anmelden. Die erlauben euch die Warteschlange zu umgehen und zuvor einfach einen Anspieltermin zu vereinbaren. Die Plätze sind natürlich limitiert. Und auch nicht alle Publisher unterstützen das System. In unserer Liste geben wir ebenfalls an, ob es einen Fastpass zum Anspielen gibt.

Auch an den Vorstellungen interessiert? Das komplette Line-Up der gamescom 2019

Hinweis: Die Informationen in der folgenden Liste können sich kurzfristig ändern und noch einmal über den Haufen geworfen werden. Sobald es neue Details bezüglich der spielbaren Videospiele und wo sie zu finden sind gibt, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Halle 2

Halle 6

Halle 7

Spiel Aussteller Fastpass? Monster HUnter World: Iceborn Capcom -

Halle 8

Halle 9

Halle 10

Spiel Aussteller Fastpass Autobahnpolizei Simulator 2 Aerosoft - Bridge 3 Aerosoft - Bus Mechanic Simulator Aerosoft - Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation 2 Aerosoft - OMSI 2 Aerosoft - On the Road Aerosoft - Rescue HQ - Der Tycoon Aerosoft - XPlane 11 Aerosoft - ZUSI 3 Aerosoft

Haben wir bei unserer Auflistung etwas übersehen oder vergessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. In den folgenden Artikeln findet ihr außerdem die wichtigsten Infos zur gamescom 2019.