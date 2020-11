GTA Online zeigt zum ersten Mal neue Open-World-Region!

Breaking-Verfahren: Diese Eilmeldung entsteht in etwa so schnell wie ein Sprint von Speedy Gonzales, weil wir euch die heiß ersehnten Infos zum GTA-Update so fix wie möglich mitteilen wollen. Wir erweitern die News stetig.

GTA Online soll noch im Dezember sein bisher größtes Update erhalten. Mit im Paket ein neuer Heist - und eine neue Location. Im November verdichteten sich die Hinweise beispielsweise durch diese Leiche am Strand. Oder den Casino-Anbau. Und nun veröffentlicht Rockstar taufrisch einen ersten Teaser-Clip, der die neue Map zeigt:

Link zum Twitter-Inhalt

Zu sehen ist ein gigantischer Villa-Komplex an der Küste eines neuen Gebietes. Die Community brodelt natürlich prompt, klickt sich Frame für Frame durch die zehn Sekunden und stößt dabei beispielsweise auf diesen Ausschnitt der Mini-Map:

Link zum Twitter-Inhalt

Was bedeutet der Clip?

Dass der neue Heist in der neuen Region stattfinden soll, wurde offiziell bestätigt. Was ihr hier seht, ist also die erste neue GTA-5-Location überhaupt (wenn man mal von Innenräumen bestimmter Online-DLCs absieht). Das Mysterium um John Doe und El Rubio wird sich hier weiter entfalten.

Eine spannende Frage bleibt allerdings offen: Wie genau kann die Community mit der neuen Map interagieren? Wird sie als Exkurs nur während des Heists spielbar sein wie damals der Trip nach Liberty City in GTA San Andreas? Oder als frei zugängliche Erweiterung der Open World? Fans lechzen seit Jahren nach einer neuen Map.

Und falls ihr mal Lust auf eine ganz andere Art GTA habt, dann werft einen Blick in Rustler. GTA im Mittelalter. Viel zu schräg:

Bis zum 25. November läuft noch die Belohnungs-Ausschüttung der vergangenen Casino-Heist Challenge. Wann danach das Dezember-Update ansteht, hat Rockstar bisher nicht konkret kommuniziert. Nur dass es ... im Dezember kommt. Nun ja. Wir halten euch auf dem Laufenden, denn die Infos dürften in den nächsten 14 Tagen Schlag auf Schlag folgen!