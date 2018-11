Overwatch - Blizzard plant mehr PvE und Story-Events

Für die Zukunft plant Blizzard zwar immer noch keine Singleplayer-Kampagne für Overwatch, dafür sollen aber mehr PvE- und Story-Events kommen. Das erklärte Lead Hero Designer Geoff Goodman gegenüber VG247.

Mit dem Halloween-Horde-Modus und Story-Events wie Uprising oder Retribution gab es bereits Inhalte in dieser Richtung für Overwatch. Die kamen bei den Fans sehr gut an und machten laut Goodman die Höhepunkte bei den Overwatch-Spielerzahlen aus, weshalb man bei Blizzard mehr in dieser Richtung einbauen möchte.

Konkrete Infos will er nicht preisgeben, wir können uns aber wohl auf mehr Events dieser Art einstellen. Eine richtige Kampagne ist weiterhin nicht geplant, man darf also davon ausgehen, dass sie wie bisher zeitlich begrenzt verfügbar sein werden.

Auch sonst gab es auf der BlizzCon einige Neugikeiten zu Overwatch: Mit Ashe wurde eine neue Heldin angekündigt, die aktuell auf dem PTR spielbar ist. Sie kommt voraussichtlich mit dem nächsten großen Patch is Spiel - Vorsicht: laut Blizzard nimmt der so drastische Änderungen am Multiplayer-Shooter vor, dass man das komplette Spiel neu herunterladen muss.

Danach soll es aber zumindest um die Helden ruhiger werden: Während weiterhin neue Charaktere ins Spiel implementiert werden sollen, wird es keine großen Reworks und Balance-Änderungen bei der bisherigen Heldenriege mehr geben.