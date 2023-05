Bei Steam sind gerade 12 grandiose Spiele stark reduziert

Es liegt an euch, ob ihr lieber im Geheimen vorgeht oder die ganz großen Geschütze auffahrt.

Die Angebote auf Steam sind in dieser Woche im wahrsten Sinne des Wortes galaktisch. Ihr könnt euch nämlich über einige Sci-Fi-Spiele freuen. Aber auch Fantasy- und Rollenspielfans kommen voll auf ihre Kosten. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights des aktuellen Steam Sales vor.

Highlight: Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition

14:56 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Das Rollenspiel-Meisterwerk im Testvideo

Genre & Release: Rollenspiel | 2. September 2021

Rollenspiel | 2. September 2021 Rabatt & Preis: 70 Prozent reduziert | 12 statt 40 Euro

70 Prozent reduziert | 12 statt 40 Euro Angebot gilt bis zum: 15. Mai 2023

15. Mai 2023 Hier geht’s zum Angebot

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein umfangreiches Fantasy-Rollenspiel, das Echtzeit- und Rundenkämpfe kombiniert. Ihr findet euch mitten im Krieg zwischen Engeln und Dämonen wieder, in dem euch vielschichtige Charaktere, eine frei erkundbare Welt, dutzende optionale Quests und eine komplexe Handlung erwarten.

Es gilt aber zu beachten, dass das Spiel mit weit über hundert Spielstunden nichts für zwischendurch ist. Auch das komplexe, dafür aber extrem tiefe Regelsystem erfordert eine gewisse Hingabe für das Spiel. Außerdem müsst ihr euch auf viel Leserei einstellen, da viele der Dialoge unvertont sind. Doch wen diese Punkte nicht abschrecken, ja vielleicht sogar freuen, kann sich auf eines der besten Rollenspiele aller Zeiten freuen. Ihr glaubt uns nicht? In unserem Test überzeugt euch Fabiano vom Gegenteil.

1:29 Pathfinder: Wrath of the Righteous zeigt den neuen DLC und den neuen Begleiter

Weitere spannende Spiele im Sale

Call of Duty: Black Ops Cold War : In diesem Ego-Shooter begebt ihr euch zurück in den Kalten Krieg der frühen 80er Jahre. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: In diesem Ego-Shooter begebt ihr euch zurück in den Kalten Krieg der frühen 80er Jahre. ( um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro) Dead Cells : Bei dieser fordernden Mischung aus Metroidvania und Roguelite müsst ihr euch durch eine Reihe von Gebieten kämpfen und neue Fähigkeiten sammeln, um beim nächsten Durchlauf weitere Gebiete und Bereiche betreten zu können. (um 40 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Bei dieser fordernden Mischung aus Metroidvania und Roguelite müsst ihr euch durch eine Reihe von Gebieten kämpfen und neue Fähigkeiten sammeln, um beim nächsten Durchlauf weitere Gebiete und Bereiche betreten zu können. (um 40 Prozent reduziert auf 15 Euro) Dead Island Definitive Edition : Bis 2020 war es noch auf dem Index, jetzt möglicherweise bald in eurer Steam-Bibliothek. Ihr reist auf eine tropische Insel und begegnet dort möglicherweise dem einen oder anderen Untoten… (um 85 Prozent reduziert auf 3 Euro)

: Bis 2020 war es noch auf dem Index, jetzt möglicherweise bald in eurer Steam-Bibliothek. Ihr reist auf eine tropische Insel und begegnet dort möglicherweise dem einen oder anderen Untoten… (um 85 Prozent reduziert auf 3 Euro) Dredge: Bei diesem von von H. P. Lovecraft inspirierten Angelspiel mit Horror- und Adventure-Elementen lernt ihr merkwürdige Hafenbewohner kennen und versucht nicht auf hoher See verrückt zu werden. (Tiefstpreis: um 10 Prozent reduziert auf 22,50 Euro)

16:10 Dredge ist der beste Horror seit langem!

Forza Horizon 5 : Bei diesem Rennspiel fahrt ihr durch das offene Mexiko und könnt eure Autoleidenschaft mit fantastischer Grafik und einem sehr guten Fahrgefühl voll und ganz ausleben. ( Tiefstpreis: um 45 Prozent reduziert auf 33 Euro)

: Bei diesem Rennspiel fahrt ihr durch das offene Mexiko und könnt eure Autoleidenschaft mit fantastischer Grafik und einem sehr guten Fahrgefühl voll und ganz ausleben. ( um 45 Prozent reduziert auf 33 Euro) Hell Let Loose : Bei diesem fordernden Weltkriegs-Shooter begebt ihr euch mit bis zu 100 Spielern aufs Schlachtfeld und versucht als Sieger vom Platz zu gehen. (um 33 Prozent reduziert auf 27 Euro)

: Bei diesem fordernden Weltkriegs-Shooter begebt ihr euch mit bis zu 100 Spielern aufs Schlachtfeld und versucht als Sieger vom Platz zu gehen. (um 33 Prozent reduziert auf 27 Euro) Hitman 3: Wenn es ein Spiel gibt, bei dem ihr vielseitiger eine Zielperson ausschalten könnt, als bei Hitman 3, dann wird Agent 47 dafür sorgen, dass ihr es niemandem weitersagen könnt. Optional auch in VR. (um 50 Prozent reduziert auf 35 Euro)

2:50 Hitman 3: Mit World of Assassination gibt es die ersten zwei Spiele jetzt kostenlos dazu

Ixion : Ist eine düstere Sci-Fi-Städtebau-Simulation, bei der ihr den Spagat zwischen Forschung und Umweltschutz meistern müsst. ( Tiefstpreis: um 30 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Ist eine düstere Sci-Fi-Städtebau-Simulation, bei der ihr den Spagat zwischen Forschung und Umweltschutz meistern müsst. ( um 30 Prozent reduziert auf 24 Euro) Mittelerde: Schatten des Krieges: In diesem Open-World-Spiel im Herr-der-Ringe-Universum infiltriert ihr Mordor und stellt eigene Armeen auf, um die Herrschaft zu erlangen. (Tiefstpreis: um 90 Prozent reduziert auf 4 Euro)

12:28 Mittelerde: Schatten des Krieges - Test-Video: Das können selbst Lootboxen nicht ruinieren - Test-Video: Das können selbst Lootboxen nicht ruinieren

Spellforce: Conquest of Eo : Bei diesem rundenbasierten Rollenspiel führt ihr Armeen und Helden in taktische Kämpfe, um der stärkste Magier aller Zeiten zu werden. ( Tiefstpreis: um 20 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Bei diesem rundenbasierten Rollenspiel führt ihr Armeen und Helden in taktische Kämpfe, um der stärkste Magier aller Zeiten zu werden. ( um 20 Prozent reduziert auf 24 Euro) Stellaris: Bei diesem Sci-Fi-Globalstrategiespiel errichtet ihr euer eigenes Weltraum-Imperium und erkundet, forscht und kämpft euch durch die Galaxis. (um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

Für euch war nichts dabei? Hier findet ihr weitere interessante Spiele und Angebote:

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern.

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Sind euch mehr als 100 Stunden für ein Spiel zu lang? Auf welche Spiele, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Schreibt's in die Kommentare!