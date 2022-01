Bei Steam, Epic und Co. sind am Wochenende 4 Spiele kostenlos

Seit Beginn des neuen Jahres sah es mit kostenlosen Spielen am Wochenende eher mau aus. Wir hatten zwar nach wie vor bei Epic das wöchentliche Gratis-Spiel, aber davon abgesehen, gab es oft nicht viel Nennenswertes. Dieses Mal sieht das aber wieder anders aus! Die Auswahl ist nach wie vor nicht gewaltig, dafür gibt es jedoch ein paar sehr spannende Kandidaten.

Wir haben deshalb wieder einen Artikel für euch, in dem wir alle Gratis-Aktionen aufführen, die vom 28. bis 31. Januar 2022 aktiv sind. Darunter fallen sowohl Spiele, die ihr für immer behalten könnt, als auch kurzzeitige Probephasen. Wenn ihr übrigens nach Spielen sucht, die nicht gratis, aber günstig sind, dann lohnt sich ein Blick in den aktuellen Steam Lunar Sale:

Das Highlight der Woche: Star Wars: Squadrons

Genre: Weltraum-Action | Entwickler: Motive Studios | Release: 2. Oktober 2020

Niemand hätte daran geglaubt, dass ein Publisher wie EA sich wirklich zu einem Spiel wie Squadrons hinreißen lässt. Denn Weltraum-Action fristet schon seit langem eher ein Nischendasein. Sehen wir mal von Großprojekten wie Star Citizen ab, aber das ist eine andere Geschichte. Fakt ist: Es gab sehr, sehr lange kein Star-Wars-Spiel mehr, das sich voll und ganz auf Weltraum-Gefechte fokussierte.

Dabei sind Dogfights zwischen X-Wings und Tie-Fighter etwas, das kein Star-Wars-Fan missen möchte. Squadrons versucht dabei durchaus etwas mehr Komplexität reinzubringen. Als Pilot einer Staffel der Rebellen oder des Imperiums nehmen wir in den kultigen Jägern Platz. Jeder Flieger erfüllt je nach Typ eine andere Rolle. Bomber wie der Y-Wing richten großen Schaden an Schlachtschiffen an, während der U-Wing als mobile Reparatur-Station fungiert.

Squadrons ist im Kern als spannendes Multiplayer-Spiel konzipiert, in dem wir als Teil eines fünfer Squads gegen fünf andere Piloten antreten. Doch während der Weltraumschlachten müsst ihr auf mehr achten, als lediglich in die richtige Richtung zu lenken. Ihr könnt die verschiedenen Systeme der Flieger umleiten und je nach Situation eure Schilde boosten oder eure Feuerkraft stärken. Ein guter Pilot muss also genau wissen, was sein Schiffchen gerade braucht.

Für wen geeignet? Das kostenlose Wochenende ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder auf vollen Servern zu spielen. Wer also auf ein paar Weltraum-Gefechte gegen und mit echten Menschen Lust hat, sollte diese Chance ergreifen. Ihr könnt aber auch versuchen, am Wochenende die Einzelspieler-Kampagne durchzubekommen. Die macht ebenfalls Spaß, erwartet aber kein erzählerisches Meisterwerk.

So bekommt ihr Star Wars Squadrons: Die kostenlose Aktion findet bei Steam statt. Geht einfach auf die Produktseite, und klickt dann auf Spiel starten. Danach wird Squadrons runtergeladen. Nach Ablauf der Aktion, könnt ihr es wieder deinstallieren.

Angebot gilt bis: 31. Januar 2021

31. Januar 2021 Plattform: Steam

Dieses Spiel könnt ihr kostenlos ausprobieren

Nicht nur Squadrons ist dieses Wochenende gratis. Es gibt auch bei Ubisoft und im Epic Store ein kurzzeitiges Angebot: Das Schwertkampf-Spiel For Honor.

For Honor

Genre: Action | Entwickler: Ubisoft | Release: 14. Februar 2017

For Honor wird von Ubisoft seit 2017 regelmäßig unterstützt. In dem Spiel entscheidet ihr euch für eine Kriegerklasse und begebt euch dann in anspruchsvolle Nahkämpfe mit anderen Spielerinnen und Spielern. Anfangs fanden hier hauptsächlich Duelle zwischen Rittern, Samurai und Wikingern statt, inzwischen wurde die Riege aber vergrößert. Zuletzt hielten etwa auch Piraten in den Kampf Einzug und führen neben Entermessern auch Musketen mit sich.

So bekommt ihr For Honor: Um kostenlos eine Zeit lang reinspielen zu können, müsst ihr auf der Produktseite vorbeizuschauen. Die Aktion läuft sowohl im Epic Store, als auch bei Ubisoft direkt. Bei Ubisoft klickt ihr einfach anstatt auf In den Warenkorb auf kostenlos spielen direkt darunter. Im Epic Store folgt ihr diesem Link hier und klickt dann auf Holen .

Angebot gilt bis: 31. Januar 2021

31. Januar 2021 Plattform: Epic, Ubisoft Connect

Diese Spiele gibt es dauerhaft geschenkt

Die Spiele in der nachfolgenden Liste sind nicht nur zeitweise kostenlos, sondern werden komplett verschenkt. Ihr könnt sie also eurer Bibliothek hinzufügen und dann für immer behalten. Aber die Geschenkaktion kann durchaus zeitlich limitiert sein. Ihr müsst also schnell zuschlagen, euch dann aber keine weiteren Gedanken machen.

Daemon x Machina bei Epic

In Daemon x Machina geht es sehr rabiat zur Sache. Ihr steuert einen hochtechnologischen Kampf-Mech, der vor Waffen nur so strotzt. Damit legt ihr euch mit anderen Maschinen an, die von einer bösartigen KI gelenkt werden. Das alles ist actionreich inszeniert und hält sich an einen Anime-Stil. Noch mehr erfahrt ihr aber in unserem Artikel zur Gratis Aktion.

Um das Action-Spiel einzusacken, reicht es im Epic Store vorbeizuschauen und auf der Produktseite von Daemon x Machina auf Holen zu klicken.

Angebot gilt bis: 3. Februar 2022

3. Februar 2022 Plattform: Epic

Neon Abyss - Chrono Trap (DLC)

Chrono Trap ist ein aktuell kostenloser DLC für den Action-Plattformer Neon Abyss. Im Hauptspiel geht es darum, mit einer Gruppe aus von Hades auserwählten Kriegern gegen Götter zu kämpfen. Doch trotz der mythologischen Thematik präsentiert Neon Abyss seine Schurken und Helden eher futuristisch. Außerdem setzt die Mischung aus Roguelike, Plattformer und Run'n'Gun auf eine knallig bunte Lichtshow samt Pixelart. Der DLC führt einen Endlosmodus ein und hat den Titanen Chronos als Herausforderung im Arsenal.

Um den DLC zu bekommen, besucht seine Steamseite und klickt auf den grünen Hinzufügen-Button. Die Erweiterung landet dann für immer in eurer Bibliothek. Aber ihr braucht das Hauptspiel, wenn ihr davon profitieren wollt. Dieses ist momentan reduziert und kostet deshalb nur 10 Euro.

Angebot gilt bis: 3. Februar 2022

3. Februar 2022 Plattform: Steam

Welche Spiele ihr gerade noch kostenlos bekommt

Den ganzen Monat lang gibt es noch kostenlose Spiele bei Amazon Prime. Allerding eben nur, wenn ihr den Service auch abonniert habt. Ein wenig draufzahlen müsst ihr daher schon, aber dafür bekommt ihr ja noch andere Gegenleistungen. Diesen Monat gibt es unteranderem Star-Wars-Spiel Fallen Order. Alle Infos gibt es hier:

