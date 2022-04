Bei Steam gibt es zum Wochenende 9 spannende Spiele im Angebot

Wenn am Mittwoch die Midweek Madness bei Steam ist, dann ist das Wochenende was genau? Richtig: Die Zeit für einen Weekend-Deal. Schließlich gibt es quasi rund um die Uhr Angebote auf Valves Plattform und damit für euch die Möglichkeit, die eigene Spielebibliothek noch weiter wachsen zu lassen.

Aber falls ihr kein Interesse daran habt, Geld auszugeben, dann könnt ihr derzeit auch ein paar kostenlose Spiele zocken. Welche das sind, verraten wir euch hier:

7 3 Steam und Epic: Am Wochenende sind 3 Spiele kostenlos

Aber genug der einleitenden Worte, schauen wir doch einmal genauer auf das Wochenendangebot von Steam. Wir haben wir für euch fünf spannende Angebote rausgesucht und wünschen viel Spaß beim Entdecken.

Die Highlights zum Wochenende

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release: 10. Dezember 2020 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia | Preis: 30 Euro (50 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 02. Mai 2022

Gewiss: Ein wirklicher Geheimtipp ist Cyberpunk 2077 natürlich nicht. Das Rollenspiel von CD Projekt Red ist schließlich ein Millionenseller - und trotzdem empfiehlt sich gerade jetzt ein Blick darauf. Zumindest für all diejenigen, die sich aufgrund des holprigen Starts bisher in Geduld übten. Mit Update 1.5 konnte CD Projekt jedoch unzählige Verbesserungen, Quality-of-Life-Änderungen, eine Optimierung der Performance und vieles mehr in die Welt von Night City bringen.

Seitdem spielt sich Cyberpunk 2077 deutlich runder und angenehmer, wie auch unser Test zum Update 1.5 aufzeigt. Wer derzeit also auf der Suche nach einem großen Rollenspiel ist, keine Scheu vor einer dystopischen Welt hat und wem Schwächen beim Shooter- und Stealth-Gameplay nur wenig ausmachen, der darf ruhig Night City einen Besuch abstatten.

Greedfall - Gold Edition

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Spiders | Release: 10. September 2019 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Preis: 16 Euro (60 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 25. April 2022

Noch ein Rollenspiel, aber dieses Mal in einer ganz anderen Ecke. Greedfall versetzt euch in eine alternative Welt des 17. Jahrhunderts, bei der Fantasy-Elemente auf ein Kolonialszenario treffen. Eine Krankheit mit dem Namen Malichor-Pest sorgt für erhebliche Probleme, weshalb sich die Völker entschließen, in der neuen Welt Teer Fradee nach einem Heilmittel zu suchen.

Genau an diesem Punkt kommt ihr ins Spiel, denn ihr schlüft in die Rolle eures selbsterstellten Charakters, der aber immer ein talentierter Diplomat ist. Auf Teer Fradee ist das auch zwingend notwendig, denn die einzelnen Fraktionen kämpfen dort um die Vorherrschaft. Darüber hinaus sind die Eingeborenen nicht gerade erfreut über die neuen Bewohner.

Ob Greedfall etwas für euren Videospielgaumen ist, erfahrt ihr derweil in unserem ausführlichen Test. Bei der angebotenen Gold Edition bei Steam erhaltet ihr übrigens neben dem Originalspiel noch den DLC The De Vespe Conspiracy dazu.

Medieval Dynasty

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Render Cube | Release: 23. September 2021 | Plattformen: PC | Preis: 22 Euro (25 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 24. April 2022

Rollenspiel zum Dritten, aber auch dieses Mal ganz anders: Medieval Dynasty verbindet nämlich eigentlich gleich drei verschiedene Genres miteinander. Ihr beginnt als recht einfacher Bürger im Mittelalter und fangt an, eure Dynastie nach und nach aufzubauen.

Dafür gilt es etwa Tiere zu jagen, Felder zu bestellen, Bäume zu fällen und vieles mehr, was klassisch zum Survival-Genre gehört. Aber damit nicht genug, denn ihr müsst darüber hinaus ein eigenes Dorf errichten, Gebäude bauen und die verschiedenen Jahreszeiten beachten. Schließlich kann der Winter im Mittelalter einem ganz schön in die Parade fahren.

Falls euch das zusagt, dann werft zuvor noch einen Blick in unseren Test, bei dem wir auf die Stärken und Schwächen von Medieval Dynasty näher eingehen.

The Forgotten City

Genre: Adventure | Entwickler: Modern Storyteller | Release: 28. Juli 2021 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch | Preis: 17 (30 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 29. April 2022

The Forgotten City begann einst als eine überaus erfolgreiche Mod für Skyrim, die millionenfach heruntergeladen wurde. Mittlerweile haben die Entwickler daraus ein eigenständiges Spiel gebastelt und schicken euch los, einen ungewöhnlichen Fall zu lösen.

Das Adventure versetzt euch in eine unterirdische Stadt des antiken Roms, bei dem verschiedene Bewohner in Goldstatuen verwandelt werden, wenn sie das einzige Gesetz vor Ort brechen. Ihr sollt das verhindern und müsst deshalb mit den Bewohnern sprechen, wichtige Entscheidungen treffen und in Kauf nehmen, dass ihr mehrmals denselben Tag erlebt. The Forgotten City hält euch nämlich in einer Zeitschleife gefangen, wodurch ihr nach und nach immer mehr darüber erfahrt, wie ihr das grausame Schicksal der Bewohner aufhalten könnt.

Dabei erzählen die Entwickler eine solch tolle und atmosphärische Geschichte, dass es The Forgotten City auch in unsere Top 100 der besten Story-Spiele aller Zeiten schaffte.

Daedalic Sale

Okay, wir geben es ja zu: Beim fünften Angebot tricksen wir, denn hier handelt es sich gleich um eine ganze Palette von Spielen. Zum Wochenende hin gibt es nämlich die gesamte Wagenladung an Spielen des deutschen Publishers Daedalic reduziert - und wir stellen euch ein paar der spannendsten Angebote in der Übersicht vor.

Wochenend-Sale auch bei GOG

Natürlich ist das Wochenende nicht nur für Steam reserviert. Auch bei GOG gibt es einen klassischen Weekend-Sale, bei dem ihr zahllose Spiele zum reduzierten Preis erhaltet. Eine kleine Auswahl:

Noch mehr Wochenend-Angebote findet ihr auf der GOG-Seite.

Zum Wochenende ein neues Spiel ausprobieren oder lassen euch die Angebote eher mit den Schultern zucken? Vielleicht haben wir euch ein wirklich tolles Angebot übersehen? Dann lasst es uns und unseren Lesern doch gerne in den Kommentaren wissen!