Chris Avellone, Mitbegründer von Obsidian Entertainment und Entwickler von Pathfinder: Kingmaker, setzt den Feldzug gegen sein ehemaliges Studio fort. In einem Tweet fordert er nun, dass Microsoft doch die Bosse des kürzlich von ihnen erworbenen Studios feuern soll. Als Grund gibt er die eher mäßigen Verkäufe von Pillars of Eternity 2: Deadfire an.

Der Zwist von Avellone mit der Führungsebene von Obsidian Entertainment begann bereits im April dieses Jahres, als er sich offen über Vertragsbrüche und Knebelverträge bei den Machern von Pillars of Eternity äußerte.

Nach über 12 Jahren verließ Chris Avellone Obsidian Entertainment im Jahr 2015. Seinerzeit schien es noch so, als sei die Trennung im Guten verlaufen. In einem Interview mit RPG Codex dieses Jahr sprach er jedoch über seinen Weggang und zeichnet ein ganz anderes Bild. Dem zufolge entzog ihm Mitgründer Feargus Urquhart die Besitzeranteile, als Avellone die Finanzen der Firma hinterfragte. Auf die Ansage, dass er nach wie vor an Tyranny arbeiten dürfe, antwortete Avellone, dass Obsidian das alleine machen kann.

Avellones Aussagen zufolge war der Weggang alles andere als einfach. So habe er weder Aktienanteile noch Kapitalauszahlungen erhalten und Obsidian habe zudem einfach Verträge gebrochen. Mit seinen Kollegen selbst hat er keine Probleme. Es ist nur die Führungsebene, auf die er schlecht zu sprechen ist.

Seine Ansichten werden nicht von allen Angestellten geteilt. Eric Fenstermaker, Lead Narrative Designer von Pillars of Eternity, widersprach ihm zum Beispiel und sagte, dass sich seine eigenen Erinnerungen an die Ereignisse stark von Avellones unterscheiden.

Im Zuge dieser Anschuldigungen führten wir im Mai ein Interview mit Chris Avellone und befragten ihn noch einmal genauer zu der Thematik. Uns erzählte er, dass es bei manchen Projekten noch schlimmer zuging als bei Pillars of Eternity. Und diese Probleme zu ignorieren schade nicht nur den Entwicklern, sondern auch dem Management von Obsidian selbst.

Von einer Versöhnung mit Feargus sieht Avellone ab. Es habe dafür genug Zeit gegeben, als er noch bei Obsidian arbeitete und die Probleme ansprach.

Vor Kurzem hat Microsoft bekanntgegeben, Obsidian Entertainment aufzukaufen. Obsidian zufolge erhofft man sich so finanzielle Stabilität und zudem, dass man sich mehr auf die Entwicklung der Spiele konzentrieren kann.

Das brachte Chris Avellone wieder auf den Plan, der sich am 6. November auf Twitter zu der Übernahme äußerte und Microsoft rät, sich die Verkaufszahlen von Pillars of Eternity anzusehen. Das, so die Annahme des Mitbegründers von Obsidian, soll aufzeigen, dass das Management des Studios schlecht sei.

@XboxP3, if you ARE doing a deal with Obsidian Ent., I’d really, really look at Pillars of Eternity sales figures (which Fig has indirectly revealed this month, and tried to be cagey about it). Good devs there, terrible management – Hire the devs, fire the chaff at the top.