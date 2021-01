Netflix hat offensichtlich einen Gefallen an Videospieladaptionen gefunden. Nach Projekten wie Cyberpunk: Edgerunners, Assassin's Creed oder Resident Evil schnappt sich der Streaming-Dienst die nächste Lizenz für eine TV-Serie: Tomb Raider wird zum Anime.

Tomb Raider: Alle Infos zum Netflix-Anime

Story: Wie der Twitter-Account von Netflix offiziell verkündete, befindet sich eine Animationsserie in Entwicklung, die die Geschichte von Lara Croft weitererzählt. Tomb Raider auf Netflix schließt nämlich an die Reboot-Trilogie zusammen, die sich aus Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider zusammensetzt.

Das macht nur Sinn, waren die jüngsten Videospiele des Publishers Square Enix und des Entwicklers Crystal Dynamics als Origin Story gedacht, die die Ursprünge von Heldin Lara beleuchtet.

Link zum Twitter-Inhalt

Hinter den Kulissen: Hauptverantwortlich als Autorin und ausführende Produzentin ist Tasha Huo, die bereits an einem weiteren Projekt mit Videospielverbindungen beteiligt war: Das Spin-off Blood Origin zu The Witcher mit Henry Cavill.

Offene Fragen bei Release und Cast: Wann Tomb Raider auf Netflix starten soll und welche Darsteller involviert sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Mit Cyberpunk: Edgerunners, Castlevania und Dragon's Dogma handelt es sich bei Tomb Raider mittlerweile um den nächsten Videospiel-Anime, den Netflix in der Mache hat.

48 5 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 wird zum Anime: Alle Infos zu Edgerunners

Kinofilm vs. TV-Serie: Die Tomb-Raider-Serie hat übrigens nichts mit dem Kinofilm mit Alicia Vikander in der Rolle der Lara Croft zu tun. Die Neuverfilmung von 2018 soll mit Regisseurin Misha Green (Lovecraft Country) eine Fortsetzung bekommen. Wann Tomb Raider 2 gedreht und veröffentlicht werden soll, wissen wir momentan nicht.