Weekend Sale bei Steam & Co: Am Wochenende sind 19 spannende Spiele reduziert

Die Woche ist überstanden, das Wochenende ist da und endlich zurücklehnen. Falls ihr dabei über ein neues Spiel nachdenkt, dann gibt es wie immer in diesen Tagen den Weekendsale. Bei Steam und auch bei GOG sind ein paar interessante Schnäppchen dabei, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt.

Alternativ könnt ihr aber auch einen Blick auf die kostenlosen Spiele werfen, die ihr an diesem Wochenende ausprobieren könnt:

Highlight zum Wochenende: Wolfenstein Franchise

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: MachineGames | Release: 27.10.2017 | Preis: 15,80 (Steam, reduziert um 82 Prozent)

Die Wolfenstein-Reihe gehört zu den Urvätern der Ego-Shooter und bekam 2014 einen Reboot aus den Händen des schwedischen Entwickler MachineGames spendiert. Wer darum bislang einen Bogen machte, kann das jetzt für wenige Euro nachholen. Und das lohnt sich auch, denn bei den einzelnen Serienteilen handelt es sich um brachiale Shooter, die aber auch mit ihrer Story glänzen können.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von B.J. Blazkowicz und stellt euch dem faschistischen Regime aus Deutschland entgegen, welches 1960 endgültig die Weltherrschaft an sich reißen will. Den Anfang des Reboots bildet The New Order, gefolgt vom Spin-Off und Prequel Old Blood und schließlich The New Colossus. Mit Wolfenstein: Youngblood gibt es zudem einen Koop-Ableger und mit Cyberpilot ein VR-Abenteuer.

Falls ihr jedoch lieber die kompletten Anfänge von Wolfenstein erleben wollt, dann ist das ebenfalls mittlerweile möglich. Erst vor kurzem erhielt Wolfenstein 3D erstmals eine Altersfreigabe in Deutschland und kann somit nun auch über Steam erworben werden.

Weitere spannende Angebote zum Wochenende

Neben unserem Wolfenstein-Highlight gibt es noch weitere spannende Angebote bei Steam. Hier ein Kurzüberblick:

Half-Life - Alyx: Das bislang letzte große Half-Life-Spiel erzählt die Geschichten zwischen Half-Life und Half-Life 2, bei der ihr dieses Mal in die Rolle von Alyx Vance schlüpft und zwar mithilfe der Virtuellen Realität. (25 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Midnight Ghost Hunt: Asymmetrisches 4vs4-Multiplayer-Spiel, bei dem eine Gruppe als Geisterjäger und die andere als Geister gegeneinander antreten. Ist an diesem Wochenende auch kostenlos spielbar. (10 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Payday 2: Koop-Shooter, bei der es eure Aufgabe ist, Banken auszurauben oder andere Dinge zu stehlen - entweder schleichend oder mit extremer Waffengewalt. Das DLC-Angebot ist derweil über die Jahre enorm angewachsen. (5 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Monster Hunter Rise: Aktueller Serienteil der Monster-Hunter-Reihe, bei der ihr wie gewohnt dem Namen gerecht Jagd auf verschiedene Monster macht und immer weiter eure Ausrüstung verbessert. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Satisfactory: Die Aufbau-Simulation, die auch als Factorio in 3D bezeichnet wird, befindet sich zwar immer noch im Early Access, aber erhielt vor kurzem ein weiteres großes Update. (18 Euro, um 40 Prozent reduziert)

Before We Leave: Ein Aufbaustrategie-Spiel, welches auf Hexagon-Feldern basiert und bei dem ihr euch um euren eigenen Planeten kümmern müsst. (6 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Warhammer 40K - Battlesector: Rundenbasiertes Strategiespiel mit Story-Kampagne, in der ihr die Blood Angels in den Kampf gegen die Tyranids führt. (22 Euro, um 35 Prozent reduziert)

Expeditions - Rome: Dritter Teil der Rollenspiel-Reihe, die euch dieses Mal in das antike Rom versetzt, bei der ihr euch als Tribun nach oben arbeitet und unter anderem eure eigene Armee befehligt. (30 Euro, um 34 Prozent reduziert)

Astroneer: In dem Survivalspiel erkundet ihr entweder alleine oder im Koop-Modus zufällig erstellte Planeten, baut Ressourcen ab und betreibt Forschung, um neue Geräte und Gebäude herzustellen. (14 Euro, um 50 Prozent reduziert)

End of Summer Sale bei GOG

Die Temperaturen (und der Kalender) verraten es bereits: Der Sommer ist zu Ende. Das sieht man auch bei GOG so und bietet einen passenden Sale. Beim End of Summer sind gemäß der Plattform über 400 Spiele im Angebot. Wir haben für euch ein paar Highlights zusammengestellt:

Divinity - Original Sin 2: Definitive Edition eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, welches sowohl im Singleplayer, als auch im Koop-Modus spielbar ist. (18 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Disco Elysium - The Final Cut: Ein weiteres Rollenspiel-Meisterwerk, welches vor allem Redakteurin Steffi sehr ans Herz gewachsen ist und mit seinen Dialogen und einer spannenden Welt begeistert. (14 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Stardew Valley: Ihr übernehmt in dem Indie-Spiel den Bauernhof eures Großvaters und müsst ihn wieder auf Vordermann bringen, während ihr zugleich Freundschaften mit den Dorfbewohnern schließt. (11 Euro, um 20 Prozent reduziert)

No Man's Sky: Nach einem holprigen Start entwickelte sich No Man’s Sky dank unzähliger Inhaltsupdates zu einem inhaltlich umfangreichen Sandbox-Abenteuer in einem prozedural generierten Universum. (27 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Myst - 25th Anniversary Collection : Aus sieben Spielen der Myst-Reihe bestehende Collection, die euch stundenlanges Rätseln entlockt. (22 Euro, um 70 Prozent reduziert)

: Aus sieben Spielen der Myst-Reihe bestehende Collection, die euch stundenlanges Rätseln entlockt. (22 Euro, um 70 Prozent reduziert) Spiritfarer: Als Fährfrau Stella bringt ihr in diesem Adventure die Geister der Toten ins Jenseits, aber müsst zuvor noch deren letzte Wünsche erfüllen. (8 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Ruined King: Rundenbasiertes Rollenspiel im Universum von League of Legends, welches eine eigene und vergleichsweise düstere Geschichte erzählt. (18 Euro, um 40 Prozent reduziert)

Angebote im Preisvergleich

Zu guter Letzt gibt es noch unsere altbekannte Preis-Tabelle mit allen Angeboten im Überblick und Vergleich:

Sind zum Herbstbeginn ein paar spannende Schnäppchen für euch dabei oder habt ihr noch genug anderes zu spielen? Haben wir eventuell ein gutes Angebot übersehen? Verratet uns doch gerne eure Meinung in den Kommentaren!